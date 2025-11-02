Los miembros del PSSI Exco finalmente hablan sobre el regreso de Shin Tae-yong para entrenar a la selección nacional de Indonesia

VIVA – Noticias del regreso de Shin Tae-yong al mando. Equipo Nacional Indonesia ha vuelto a estar de moda entre el público del fútbol indonesio. De hecho, se rumorea que 10 miembros del Comité Ejecutivo (Exco) PSSI ha aceptado apoyar al seleccionador de Corea del Sur.

Puesto de entrenador Selección Nacional de Indonesia Actualmente está vacío después de que PSSI pusiera fin a su colaboración con Patrick Kluivert. El técnico holandés no logró que la selección de Indonesia se clasificara para el Mundial de 2026.

También surgieron varios nombres. Empezando por Timur Kapadze, Roberto Dona Doni, Roberto Carlos y Shin Tae-yong. Precisamente el apellido es conocido por el público indonesio amante del fútbol.

En particular, Shin Tae-yong incluso ha declarado abiertamente que está listo para regresar a la selección nacional de Indonesia. Al mismo tiempo, el asesor del club Semen Padang FC, Andre Rosiade, afirmó que 10 miembros de Exco acordaron que Shin Tae-yong regresaría.

Respecto a este asunto, el miembro del Comité Ejecutivo del PSSI (Exco), Endri Erawan, lo negó. Calificó esta noticia como falsa y engañosa.

«En cuanto a la noticia que circula de que 10 miembros Exco PSSI «Acordar que Shin Tae-yong será el entrenador de la selección nacional de Indonesia definitivamente no es cierto», afirmó Endri Erawan.

Endri explicó que hasta ahora no ha habido ningún acuerdo oficial por parte del Comité Ejecutivo del PSSI. Según sus palabras, el proceso de selección del entrenador se realizará mediante un mecanismo claro y se anunciará abiertamente al público.

«El Comité Ejecutivo del PSSI aún no ha determinado quién será el entrenador de la selección indonesia. Por supuesto que llevará tiempo y será anunciado oficialmente por el PSSI», dijo.