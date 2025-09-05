Los miembros del DPR ya no pueden ir arbitrariamente al extranjero, si esto sucede

Yakarta, Viva – Cámara de representantes del pueblo (RPD) RI anuncia una moratoria visita salir del estado para Miembro de DPR Rhode Island. Esto se realizó después de la reunión de consulta del liderazgo del DPR con los líderes de la facción del Parlamento Indonesio el jueves 4 de septiembre.

El vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad dijo que la moratoria en las visitas al extranjero de los DPR se realizó desde ayer el 1 de septiembre.

Sin embargo, dijo Dasco, miembros del parlamento indonesio aún pueden hacer visitas al extranjero si asisten a invitaciones estatales.

Liderazgo de la conferencia de prensa del parlamento indonesio

«El parlamento indonesio ha realizado una moratoria sobre el parlamento indonesio desde el 1 de septiembre de 2025, excepto para asistir a una invitación estatal», dijo Dasco en una conferencia de prensa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Además, el parlamento indonesio también acordó la terminación de la provisión de subsidios de vivienda para miembros del Parlamento Indonesio desde el 31 de agosto de ayer.

«El Parlamento Indonesio acordó detener la provisión de asignaciones de vivienda para miembros del Parlamento Indonesio desde el 31 de agosto de 2025», dijo.

El parlamento indonesio, dijo Dasco, reducirá los beneficios e instalaciones para los miembros del DPR después de que la evaluación incluya costos de suscripción como electricidad, servicios telefónicos y luego el costo de la comunicación intensiva y los costos de transporte.

