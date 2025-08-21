Los miembros del DPR obtienen una asignación de la Cámara de Rp50 millones, Puan dijo que había sido bien revisado

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora. confirmar el regalo Prestación Casa de IDR 50 millones para Miembro de DPR Ya estudiado con madurez.

Leer también: Prabowo apunta a la economía de la República de Indonesia a crecer un 5,4% en 2026, Puan Maharani: aún realista



Puan transmitió esto para responder a las críticas públicas sobre los subsidios de vivienda que se consideraban demasiado grandes para los miembros de DPR.

«Se ha revisado lo mejor posible, de acuerdo con las condiciones o precios en Yakarta porque la oficina está en Yakarta», dijo Puan a periodistas en el Complejo del Parlamento, el jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: Habiburokhman sugirió una reunión en el DPR, solo agua, sin usar bocadillos





Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

Por otro lado, Puan enfatizó que el liderazgo del DPR escucharía las aspiraciones de la comunidad con respecto a las políticas emitidas.

Leer también: Ahok sobre la cuestión salarial de los miembros del DPR aumentó: quiere Rp 1 mil millones al mes está bien, pero presupuesto abierto



«Sin embargo, lo que sea que nosotros, el liderazgo del DPR, prestará atención a las aspiraciones y lo que la comunidad transmite.

El presidente del PDIP DPP también afirmó estar evaluando cosas que la comunidad consideró excesiva. Sin embargo, Puan reiteró que la provisión de subsidios de vivienda había pasado por un largo estudio para cientos de miembros del DPR de 38 provincias.

«Si entonces hay cosas que se consideran aún imperfectas, aún demasiado excesivas, por supuesto, evaluaremos esto. Pero eso se ha convertido en una cosa que examinamos bien y es lo que se ha estudiado para 580 miembros de DPR que vinieron de 38 provincias», dijo Puan.

«Pero cuáles son las aspiraciones y los aportes de la comunidad estarán muy preocupados», continuó.

Anteriormente, el vicepresidente del parlamento indonesio, Adies Kadir enfatizó que salario Los principales miembros del DPR 2024-2029 no han aumentado. Esto fue transmitido por ADIES para responder al tema de un aumento en los salarios de los legisladores.

«El salario no está actualizado, todavía recibimos un salario de aproximadamente Rp. 6.5 millones, casi 7 millones de Rp.», Dijo ADIES en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

ADIES también reveló que los miembros del DPR ya no obtienen una posición en casa como el período anterior. En cambio, los legisladores obtienen una asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes.



Vicepresidente del Parlamento Indonesio ADIES KADIR.

«Tal vez para un sustituto de una residencia oficial, un miembro del DPR con alrededor de Rp50 millones de dinero de alquiler, está abordando dinero con un precio de RP3 millones al mes, creo que todavía tiene sentido con sus deberes estatales», dijo Adies.

La asignación de vivienda de Rp50 millones cada mes se considera ideal. En comparación con el precio de alquiler de una Cámara alrededor de Senayan, RP. 3 millones por mes.