Los miembros del DPR creen que el Ministro de Finanzas Purbaya trae aire fresco a la economía indonesia

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XI de la facción Golkar, Galih Kartasasmita evalúa Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Dar aire fresco a la economía indonesia. Estaba convencido de que el presidente Prabowo Subianto había elegido la figura correcta para servir como ministro de finanzas que reemplaza a Sri Mulyani Indrawati.

Leer también: Purbaya llama la transferencia a las regiones No hay más descuentos



Sin embargo, se dio cuenta de que la tarea del Ministro de Finanzas no era fácil porque tenía que alcanzar el objetivo crecimiento economía 8 por ciento.



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Leer también: Purbaya dijo que Prabowo estuvo de acuerdo en que Bank Ri estaba inundado por RP. 200 t de fondos



«La tarea del Ministro de Finanzas en el futuro no es ligera. El ocho por ciento no es solo números, sino que todavía estoy convencido de que el presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka hayan elegido a la persona adecuada. Debido a la dificultad del mundo actual, estoy seguro de que el Sr. Purbaya le dará nuevos pasos y los Condados precisos para llevar a los objetivos deseados por el Gobierno y el Gobierno», dice el Sr. Según Kartera, que les dará nuevos pasos y los Condados precisos para llevar a los objetivos deseados por el Gobierno y el Gobierno «, dicen los dichos Galih Kartas. Declaración, jueves 11 de septiembre de 2025.

Galih dijo que Purbaya tuvo que completar parte de la gran tarea para mantener la estabilidad económica y la independencia. Por lo tanto, toma pasos concretos y estrategias cuidadosas, especialmente en condiciones globales inciertas.

Leer también: ¡Hijos del Ministro de Finanzas Purbaya Hina Pobre! Llamar a los hipócritas, racistas para tener una mendicidad mental



«Se espera que el Ministro de Finanzas traiga la solución correcta al rápido rápido y medible, y pueda integrar políticas fiscales expansivas, pero permanece saludable», dijo.

En la actualidad, continuó, se espera que el Ministro de Purbaya pueda llevar a cabo cuál es la visión y la misión del presidente Prabowo Subianto y el pueblo indonesio.

«Se espera que el crecimiento económico de Indonesia sea positivo, lo que lleva al RPJMN con los pasos correctos. Seguramente el DPR y la gente también protegerán para que el APBN se convierta en un instrumento realmente próspero», explicó.

Según él, Indonesia tiene mucho potencial que puede optimizarse, tanto en términos de riqueza natural en los que existen recursos naturales y belleza natural (turismo), bonos demográficos, sectores de MIPYS y economía digital.



Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Siendo un miembro permanente de nuestra asociación BRICS aumenta. A medida que las nuevas personas, por supuesto, deben poder ver esto de manera más amplia además de ver el potencial que debe optimizarse, desde reformas fiscales, la eficiencia del gasto estatal, la digitalización de las finanzas públicas y que debe hacerse de inmediato», dijo.

Además, Galih también invitó a todas las partes, incluido el Ministro de Purbaya a mantener actitudes, comportamientos y orales para no causar problemas en el futuro.

«En la era de las redes sociales donde las personas pueden ver cualquier cosa tanto comportamiento como discurso, por lo que no todos debemos dañar los corazones de la comunidad», dijo.