Los miembros del DPR creen que el equipo de reforma de la policía nacional formado por el jefe de la policía nacional en sinergia con el gobierno

Yakarta, Viva – Miembros de la Comisión III Representantes de la República del Representante Reforma Polri formación Jefe de la policía nacional General Listyo Sigit Prabowo Se someterá al equipo de reforma formado por el presidente Prabowo Subianto. Hizo hincapié en que Prabowo era el líder supremo del pueblo indonesio.

«Sí, el principio es que el presidente es el líder más alto de esta nación. Por lo tanto, seguramente el equipo formado por la Policía Nacional definitivamente se someterá al equipo formado por el presidente», dijo Soedeson Tandra a los periodistas el viernes 3 de octubre de 2025.

Soedeson también desestimó la cuestión del desafío de la Policía Nacional Interna contra el presidente Prabowo. Hizo hincapié en que Listyo Sigit ya sabía que el presidente Prabowo era el líder más alto.



Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo sigit prabowo

«Nada, que quiere desafiar las órdenes del presidente. Sí, es el presidente quien tiene el mayor poder y estoy seguro de que el liderazgo de la Policía Nacional ya conoce el problema», dijo.

Agregó que más tarde, el equipo de reforma formado por Listyo Sigit trabajaría juntos y se complementaría entre sí con el equipo formado por la reforma formado por el presidente Prabowo. Se aseguró de que no hubiera superposición entre el equipo de reforma formado por Listyo con gobierno.

«No hay superposición, por lo que este es el caso, la policía interna sabe que la policía nacional es la Policía Nacional. Pero la formación del Presidente es cumplir con sus elementos de objetividad. Por lo tanto, llenarse mutuamente, no se superpone», concluyó.

Anteriormente informó, el Jefe General de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, afirmó que el equipo de transformación de reforma de la policía nacional trabajaría de acuerdo con el Comité de Reforma de la Policía Nacional iniciado por el presidente Prabowo Subianto, con el objetivo de acelerar el proceso de mejora en el Cuerpo de Bhayangkara.

«Seguramente este equipo existente estará en armonía y ciertamente podrá acelerar o acelerar cuál es la esperanza, las recomendaciones», dijo Sigit, el viernes 26 de septiembre de 2025.

El ex Kabareskrim enfatizó que la Policía Nacional abrió su espacio de ancho para recibir críticas y aportes de la comunidad, académicos y observadores que a menudo destacan el rendimiento de la policía. Todos estos puntos de vista, según él, se utilizarán como una consideración importante en el proceso de reforma.

«Porque también es parte de las voces que actualmente todavía representan al público», dijo.

En el futuro cercano, la Policía Nacional también planea invitar a la Coalición de la Sociedad Civil a sentarse juntos. Se espera que la reunión sea un foro para absorber las quejas y las críticas directamente, así como transmitir los hallazgos e identificación de problemas que existen en la Policía Nacional.



Jefe de la Policía Nacional Gen. Listyo Sigit Prabowo en el Palacio Estatal

«Y luego también transmitiremos estos hallazgos, identificaremos los problemas existentes», dijo.

Agregó que la Policía Nacional se compromete a llevar a cabo todas las recomendaciones nacidas de los resultados del estudio conjunto. «La policía ciertamente está abierta a implementar lo que, por supuesto, se convertirá en una conclusión, una recomendación, una política. Creo que la actitud de la institución de la Policía Nacional es así», dijo.