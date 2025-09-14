Los miembros de TNI fueron apuñalados durante una conmoción en el restaurante Wonosobo

Semarang, Viva – Miembro de Kodim 0707/WonosoboSerda rs, asesinado en heridas Puñalada Mientras intenta romper controversia En un restaurante en Wonosobo Regency, Central Java.

Jefe de Kodam IV/ Diponegoro Coronel Andy Soelistyo en Semarang el domingo dijo la muerte de un miembro TNI el sábado (9/13) después de realizar tareas de monitoreo

«La víctima llegó al restaurante Shaka en el pueblo de Jolontoro para cenar», dijo.



Ilustración de asesinato/apuñalamiento. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Según él, cuando antes de la medianoche, la víctima escuchó la conmoción en una de las salas de restaurantes.

«La víctima ve a un visitante ruidoso con un oficial de restaurantes», dijo.

Explicó que la víctima rompió la disputa y dirigió a los visitantes del restaurante al estacionamiento.

El visitante que era conocido por tener las iniciales que yo, dijo, resultó ir a su auto y tomó un arma afilada.

Dijo que los perpetradores atacaron a la víctima desde atrás usando un arma para lastimar la cara.

«Después de atacar a la víctima, los perpetradores se escaparon inmediatamente en coche», dijo.

Mientras que Serda SR, que resultó herida, recibió la ayuda de oficiales y visitantes de restaurantes para ser llevados de urgencia al hospital.

Dijo que la víctima fue declarada muerta después de ser trasladada del hospital el sábado por la mañana.

Agregó que la Policía Militar coordinó con la Policía Regional de Wonosobo para investigar el incidente. (Hormiga)