Los miembros de Rush Geddy Lee y Alex Lifeson anuncian 2026 Reunion Tour

En marzo, Correr Lanzó «Rush 50», una colección de Greatest Hits de la carrera que terminó con las canciones finales que la banda tocó en su concierto final en 2015. Dada la muerte del baterista/letrista Neil Peart de enero 2020 de Glioblastoma, se supone que una reunión en vivo de Rush no estaba en las cartas.

Pero como Geddy LeeLos queridos Toronto Blue Jays, la banda canadiense sabe cómo lanzar una buena bola curva: Lee y Alex Lifeson regresan al escenario como Rush para una gira de los titular de verano 2026.

La batería de la banda será Anika NillesUn galardonado compositor y productor alemán que anteriormente recorrió Jeff Beck y ha lanzado cuatro álbumes en solitario.

La gira, denominada Fifty Something, se describe como una «celebración de la música de Rush, el legado y la vida del difunto baterista y letrista Neil Peart» y está programado de llegar a siete ciudades en América del Norte, comenzando con dos noches en el Foro KIA en Los Ángeles el 7 y 9 de junio (el libro es Poignant y significativo: el último show de Rush fue en el mismo lugar en el mismo lugar).

La gira luego irá a la Ciudad de México para un espectáculo y luego llegó a dos noches en otras ciudades, incluidas Fort Worth, Chicago, Nueva York y Toronto, antes de concluir con un solo concierto en Cleveland el 17 de septiembre (desplácese hacia abajo para obtener la lista completa de fechas y lugares, junto con Ticket Onsale Times and Links).

Las noticias del Tour se compartieron por primera vez con los medios seleccionados y los fanáticos en un evento privado de alto secreto el domingo por la noche en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland que incluía una visualización de los discursos de inducción de Rush y la actuación y terminó con una entrevista floja y animada con Lee y Lifeson. La Reforma de la Banda se dejó caer casualmente sobre la sorprendente multitud en Cleveland en parte a través de lo que comenzó como una conversación mucho menos trascendental.

Una «pregunta de los fanáticos» de un «CB de Highland Park, Ill». (Probablemente el cofundador de Q Prime Management Cliff Burnstein, quien asistió) preguntó si la banda volvería a recorrer.

Los músicos doblaron y vendieron un poco con algunas bromas alegres antes de que Lee dijera: «Creo que deberíamos recorrer el próximo año». Al principio, la audiencia reaccionó con incredulidad, preguntándose si fue una broma, pero luego estalló en aplausos una vez que quedó claro que habló en serio. (Todos vitorearon en voz alta nuevamente cuando se notó que Cleveland estaba en el itinerario de gira).

Lee reconoció que decidir recorrer era una «decisión muy difícil» en parte debido al trabajo involucrado, pero también debido a la pérdida «devastadora» de Peart. «Fue un momento muy triste, y nos tomó tiempo incluso contemplar», dijo, y agregó: «¿Y cómo reemplaza a alguien que es insustituible?»

Pero Lifeson y Lee notaron que habían comenzado a atascar en privado las canciones de Rush, casualmente, sin objetivo en mente. Para ambos, ese fue un punto de inflexión. «Nos reíamos muy fuerte, y lo estábamos disfrutando mucho, y fue casi como tocar esas canciones disipar las nubes oscuras», dijo Lee.

La viuda de Peart, Carrie Nuttall-Peart y su hija, Olivia, han dado su bendición y apoyo para la gira Fifty Something. Los dos miembros de la familia dijeron conjuntamente en un comunicado de prensa: «Estamos encantados de apoyar la gira Fifty Something, celebrando una banda cuya música ha resonado e inspirado a los fanáticos durante generaciones, y para honrar el extraordinario legado de Neil como un baterista y lyricista … mientras la banda entra en este nuevo capítulo, promete ser realmente informe. Estamos emocionados por ver cómo su nueva visión de visión, y escuchar esta legendaria, y escuchar esta legendaria.

En el evento del Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland, Lee y Lifeson fueron llevados al escenario con una introducción galvanizante de la historiadora y profesora de medios Donna Halper, quien se apresuró en los Estados Unidos mientras trabajaban como directora musical en la influyente estación de radio de radio de Cleveland WMMS. Halper recibió los registros originales de Moon Pressing del debut homónimo de Rush 1974 de un amigo selector en Canadá y interpretó a «Working Man» en la radio. La canción resonó con los oyentes y las copias de importación del LP se vendieron bien en tiendas de discos locales, abriendo la puerta a Rush para finalmente conseguir un contrato discográfico de los Estados Unidos y convertirse en superestrellas globales.

Lee y Lifeson fueron entrevistados por el autor y periodista de Washington Post, Geoff Edgers. La conversación comenzó fuera de la luz, con preguntas sobre el discurso de aceptación del rock salón de Lifeson, que notoriamente consistía en bla, los blahs en lugar de palabras reales (el guitarrista admitió que no le dijo a sus compañeros de banda de antemano que estaba tirando del truco), la amistad profunda del dúo, las influencias musicales y una historia muy divertida sobre la gira por Rush con Kiss en los años 70. (Resulta que Lee hace una impresión de Ace Frehley). Y luego llegó la revelación divertida de la gran noticia de la noche.

La pregunta principal en cuestión era cómo y por qué surgió cincuenta algo. Desde la muerte de Peart, Lee y Lifeson han actuado juntos en el escenario varias veces, incluso en los conciertos tributos de 2022 para el difunto baterista de Foo Fighters Taylor Hawkins, y con Les Claypool de Primus en el concierto de 25 aniversario de «South Park». Lifeson también registra regularmente con su nueva banda, The Shoegaze Influenced Envy of None, mientras que Lee escribió múltiples libros, incluidos los nuevos «72 historias: de la colección de béisbol de Geddy Lee».

Pero en los últimos años, Lifeson había estado lidiando con algunos problemas de salud que afectaron su capacidad para hacer una gira y fue bastante inflexible en las entrevistas de prensa de que otra gira por tierra estaba fuera de discusión. Pero Lee aseguró a los asistentes de Cleveland que su compañero de banda está «bastante saludable en este momento».

Lifeson dijo que había disfrutado reaccionando con canciones apresuradas y se encontró revitalizado por el complejo material. «Ser desafiado con eso nuevamente fue muy, muy emocionante», dijo el guitarrista. «Y cuanto más comenzamos a ensayar y jugar, más me enamoré de la idea de volver a jugar».

Nilles llegó al radar de la banda a través del Bass Tech de Lee, John «Skully» McIntosh, que estaba de gira con Jeff Beck y se entusiasmó con el baterista. Intrigados, los músicos trajeron en secreto a Nilles a Canadá, no para audicionar sino como un «experimento», como lo expresó Lee. Los tres jugaron juntos y hicieron clic, lo que Lee señala no fue una hazaña fácil, ya que apropiar con Rush implica un cálculo complicado de técnica y sensación, así como comunicar matices musicales únicos.

«No importa quién sea el baterista, todos tienen su propia percepción de lo que es tocar una canción Rush, y es posible que no se alineen con la forma en que tocamos canciones Rush», dijo Lee, mientras el público se reía. «Entonces, quien fuera a elegir iba a ser difícil, y habría una traducción».

Lee notas Rush tiene la intención de contratar a un tecladista para darle más espacio en el escenario, y Lifeson también, porque «Alex le encanta bailar», bromeó, como el guitarrista hizo bromas en broma. Planean trabajar «35, 36 canciones» para que puedan cambiar la lista de salida de noche a noche.

Aunque los sets de tres horas de maratón probablemente no están en las cartas, Rush «ciertamente jugará más de dos horas», agregó Lee, y ya han estado ensayando. También aseguró a los fanáticos que Peart sería honrado durante toda la caminata, señalando que la banda rendiría homenaje al baterista «al menos un par de veces durante el espectáculo a nuestra manera» todas las noches.

«Nuestra idea no era tratar de ser Rush 2.0», dice. «[We want] Para rendir homenaje a nuestra música, rinde homenaje a nuestro hermano perdido, represente las canciones y celebre las canciones «.

Lee dijo lo siguiente en un comunicado de prensa: «Han pasado más de 10 años desde que Alex y yo hemos interpretado la música de Rush junto a nuestro compañero de banda caído y amigo Neil. Un valor de una vida de canciones que habíamos puesto nuestros corazones acumulativos y almas en la escritura, grabando y reproduciendo juntos en el escenario. Y así, después de todo eso ha pasado desde ese último show, Alex y yo hemos hecho una búsqueda seria del alma y tomamos la decisión de la decisión de que follamos, y eso es el tiempo de un momento de los 50 años. Entonces, en 2026, mi BFF Lerxst (también conocido como Alex Lifeson) y yo vamos a salir a la carretera para rendir homenaje a nuestro pasado y a Neil realizando una amplia selección de canciones apresuradas en un puñado de ciudades, porque como todos sabemos que Neil era irremplazable.

«Sin embargo, la vida está llena de sorpresas «, Lee continuó, “and we have been introduced to another remarkable person; an incredible drummer and musician who is adding another chapter to our story while continuing her own fascinating musical journey. Her name is Anika Nilles, and we could not be more excited to introduce her to our loyal and dedicated RUSH fanbase, whom, we know, will give her every chance to live up to that near impossible role. Before we hit the stage, we also hope to add another musician or two to expand our sound a wee Bit y libere a Alex y yo, para mostrar algunos de nuestros nuevos pasos de baile elegantes. … Lerxst, Anika y yo, junto con muchos de nuestros miembros de la tripulación de larga data, ha sido el ensayo de trabajo y diseñando el tipo de espectáculo Rush que se ha acostumbrado a esperar de nosotros. Esperamos que vengas y nos ayudes a celebrar nuestra historia juntos «.

Fechas de la gira de 2026 de Rush:

Sol 7 de junio, Foro de Los Ángeles, CA Kia

Mar 9 de junio, Foro de Los Ángeles, CA Kia

Jun 18, Ciudad de México, MX Palacio de Los Deportes

Mié 24 de junio, Fort Worth, TX Dickies Arena

Viernes 26 de junio, Fort Worth, TX Dickies Arena

Julio 16, Chicago, IL United Center

SAT 18 de julio, Chicago, IL United Center

Mar 28 de julio, Nueva York, NY Madison Square Garden

Thu Jul 30, Nueva York, NY Madison

Viernes 7 de agosto, Toronto, en Scotiabank Arena

Sol 9 de agosto, Toronto, en Scotiabank Arena

Jue 17 de septiembre, Cleveland, Oh Rocket Arena

Información del boleto:

Los fanáticos podrán participar en la preventa de Preventa de Artista Rush al registrarse aquí Antes de este jueves a las 11:59 pm ET. Para el artista presenta en Ticketmaster, no se necesita código; El acceso está vinculado a las cuentas de los usuarios. Sin embargo, el artista preventa en Seatgeek para Cleveland requerirá un código.

La preventa del artista comienza el 13 de octubre al mediodía a la hora local en los Estados Unidos y Canadá y el 16 de octubre al mediodía de la hora local en México. Comienza las boletos en ventilación general aquí El 17 de octubre al mediodía de la hora local para los Estados Unidos y Canadá, y las 11 de la mañana para las fechas de México.

Además, estas preventas estarán disponibles: