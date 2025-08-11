Los miembros de las organizaciones de masas en Medan fueron secuestrados, apuñalados y luego arrojados al mar de Aceh debido a la deuda de drogas

Mientras, viva – Casos de secuestro y asesinato Sadistics Wefrits miembros de la organización comunitaria (OSC) En Medan con las iniciales ssl. Víctima emboscada, apuñalada, luego su cuerpo fue arrojado a la mitad del mar en las aguas de Bireuen, Aceh, con lastre de piedra.

Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) La policía regional de Sumatra se aseguró siete sospecharCada M (albacea), AFP, SP, Zi, II, A y AB. Cerebro autor El llamado Iskandar David hasta la fecha no ha sido arrestado.

«Siete sospechosos fueron arrestados», dijo el Director de la Investigación Criminal General de la Policía Regional de Sumatra, el comisionado senior de Poliai, Ricko Taruna Maurang, el lunes 11 de agosto de 2025.

El incidente comenzó el martes 8 de abril de 2025, alrededor de las 3:00 a.m. en el estacionamiento de Blue Star Discotheque, Jalan Binjai, Binjai City. Los perpetradores emboscaron a la víctima, dañaron los neumáticos de su automóvil, apuñalaron sus muslos con bayoneta, luego lo pusieron en la cajuela del auto.

La víctima fue llevada a cientos de kilómetros a Aceh. Al llegar a Bireuen, otro sospechoso estaba esperando. El cuerpo de la víctima fue envuelto en un saco, atado a una piedra como un lastre, luego transportado por un bote a la mitad de la Pante de Mar Rheng, Samalanga, antes de ser descartado.

Según Kombes Ricko, el motivo del asesinato comenzó con la deuda de narcóticos. Iskandar Daud ordenó a sus hombres que secuestraran y mataron a la víctima. Este caso fue revelado después de que la esposa de la víctima, Pipit Widari, informó a la policía el 25 de abril de 2025.

Se movió rápidamente y arrestó a los sospechosos en Langsa, East Aceh, a la puerta de peaje de Helvetia, Medan. La policía aseguró evidencia en forma de autos Honda Civic, motos, armas afiladas, ropa de perpetradores y teléfonos celulares.

Por sus acciones, los sospechosos fueron acusados bajo el Artículo 328 del Código Penal con respecto al secuestro (un máximo de 12 años de prisión) y el artículo 338 del Código Penal con respecto al asesinato (un máximo de 15 años de prisión).

«Le pedimos a los perpetradores que se rindan de inmediato», dijo.