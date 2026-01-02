Los miembros de la RPD valoran la reforma policial junto con la justicia popular, esta es la razón

Jacarta – Azis Subekti, miembro de la facción Gerindra de la RPD de RI, valoró la decisión del presidente Prabowo Subianto de formar un equipo Reforma policia nacional como un paso firme para mejorar las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Indonesia.

Las medidas de Prabowo también se consideran el punto de partida para brindar seguridad jurídica y justicia a la comunidad.

«En medio de expectativas públicas cada vez más altas de justicia y seguridad jurídica, este paso es un punto de partida importante para garantizar que la enorme autoridad de la policía se ejerza de manera profesional, mensurable y a favor del sentido de justicia de la comunidad», dijo Azis en su declaración escrita, el viernes 2 de enero de 2025.

El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, en la RAT del Cuartel General de la Policía Nacional de 2025 Foto : Captura de pantalla de YouTube de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

Dijo que la institución de la Policía Nacional es el aparato de aplicación de la ley más cercano al pueblo. Uno de ellos es brindar seguridad pública y manejar casos.

Por lo tanto, dijo, la reforma de la Policía Nacional no puede entenderse únicamente como una cuestión institucional interna, sino más bien como una agenda pública cuyo impacto se siente directamente en la vida cotidiana de las personas.

«Una verdadera reforma debe tocar la raíz del problema, es decir, cómo se gestiona la autoridad, cómo se toman las decisiones y cómo funcionan los mecanismos de corrección cuando se producen desviaciones», concluyó.

Azis cree que la reforma de la Policía Nacional debe estar dirigida a mejorar un sistema de tramitación de casos más abierto, empezando por aclarar el flujo del proceso judicial, los plazos de tramitación y el acceso a la información para los periodistas y las víctimas.

Porque, continuó, el público a menudo se pregunta por qué algunos casos se tramitan muy rápidamente, mientras que otros avanzan lentamente o incluso se resuelven sin claridad.

«Situaciones como ésta no son sólo una cuestión de percepción, sino más bien una indicación de que las normas y procedimientos aún no son totalmente transparentes y coherentes», afirmó Azis.

«También hay que fortalecer el mecanismo de denuncia pública, que no sea sólo una formalidad, sino que sea verdaderamente confiable porque es capaz de dar seguimiento a las denuncias de manera objetiva y justa», continuó.

Aparte de eso, la reforma también debe abordar aspectos de la gestión de recursos humanos, incluidos los sistemas de promoción, transferencia y evaluación del desempeño.

Para el gobierno del presidente Prabowo, la formación del Equipo Nacional de Reforma de la Policía es una prueba inicial de su compromiso con el desarrollo. país fuerte y justo.

Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Un país fuerte no es un país inmune a las críticas, sino más bien un país que tiene el coraje de reorganizar sus instituciones cuando la confianza pública se erosiona. Una reforma policial exitosa tendrá un efecto en cadena, aumentando la seguridad jurídica, mejorando el clima de negocios y fortaleciendo la calidad de la democracia», concluyó.