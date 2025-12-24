Los miembros de la RPD valoran el programa MBG como una inversión en salud y nutrición para el futuro de la nación.

Jacarta – El miembro de la Comisión IX de la RPD RI, Heru Tjahjono, valoró el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) que fue iniciado por el presidente Prabowo Subianto.

Lea también: La respuesta de BGN a los alimentos ultraprocesados ​​para MBG



Evaluó que el programa tenía intenciones y objetivos estratégicos para construir las bases para los futuros recursos humanos superiores de Indonesia.



La Policía Nacional entregó el libro de menú MBG Rasa Bhayangkara Nusantara a la delegación francesa

Lea también: Apoye el programa MBG, Bappenas y Kandangan Madiun Plantation para impulsar la transformación de la leche



“El compromiso del gobierno con la mejora de la calidad nutrición niños y mujeres embarazadas, además de reducir el número retraso del crecimientoes el paso correcto y deberíamos apoyarlo juntos. Inversión en el campo salud y la nutrición infantil es la inversión más fundamental para el futuro de la nación», dijo Heru Tjahjono en su declaración escrita el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Heru agregó que el Grupo de Trabajo MBG debe funcionar de manera óptima para superar los problemas que surgen, como el envenenamiento de estudiantes y los menús de alimentos que son menos nutritivos. El papel del Grupo de Trabajo MBG puede maximizarse si cuenta con el apoyo de un presupuesto adecuado y está bien coordinado con todas las partes interesadas, especialmente el Foro de Comunicación de Liderazgo Regional o Forkopimda.

Lea también: Viceministra De PPPA, Veronica Tan: El Programa MBG No Se Trata Solo De Dar Alimentos, Sino De Cambiar El Comportamiento De Los Niños Indonesios



El distrito electoral VI de Java Oriental que representa incluye Kediri Regency, Blitar Regency, Tulung Agung Regency, Kediri City y Blitar City, que son áreas con diversas características, incluidas áreas que tienen desafíos en términos de nutrición y salud.

Heru afirmó que a los pocos meses de su implementación desde enero de 2025, el espíritu de MBG había llegado a las regiones y los beneficios estaban comenzando a sentirse.

Heru citó datos de prevalencia del retraso del crecimiento de la SSGI (Encuesta sobre el estado nutricional de Indonesia) en 2023, que mostraron que la cifra nacional era del 21,5 por ciento.

«Esta cifra ha disminuido significativamente, pero todavía está por encima del umbral de la OMS del 20 por ciento. Esto significa que programas como el MBG, que sean específicos y sostenibles, son absolutamente necesarios. El objetivo de reducir la tasa de retraso en el crecimiento al 14 por ciento para 2026 requiere un avance real, y el MBG tiene el potencial de ser uno de los pilares», afirmó.

Sin embargo, este político del Partido Golkar también fue crítico y objetivo al resaltar los incidentes que habían surgido.

«No debemos hacer la vista gorda ante varios casos de envenenamiento experimentados por estudiantes. Este incidente es una fuerte alarma para todos nosotros. No se trata de detener el programa, sino más bien de un impulso para fortalecerlo. La seguridad y la salud de los niños es un asunto no negociable», enfatizó Heru.