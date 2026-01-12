Los miembros de la RPD son optimistas de que el sector nacional de petróleo y gas contribuirá a la seguridad energética.

Jacarta – El miembro de la Comisión XII de la RPD de la facción del Partido Golkar, Rusli Habibie, evaluó los logros levantamiento petróleo y gas El presupuesto nacional en 2025, que logró superar el objetivo presupuestario, refleja el éxito del gobierno en restaurar el desempeño del sector upstream de petróleo y gas después de años de enfrentar la presión de la disminución de la producción.

Lea también: Inaugura la refinería de petróleo de Balikpapan, Prabowo: vamos hacia la autosuficiencia energética



Según Rusli, este éxito no es sólo un logro de las cifras de producción, sino también un indicador de una mejor gobernanza y eficacia de las políticas en el sector nacional de petróleo y gas. Esto se considera importante para mantener la sostenibilidad de la industria del petróleo y el gas en medio de los desafíos de los campos antiguos y las grandes necesidades de inversión.

Dijo que el liderazgo de Bahlil Lahadalia como Ministro Energía y Recursos Minerales han traído cambios reales en los patrones de toma de decisiones y resolución de problemas en el sector upstream de petróleo y gas. Se considera que un enfoque más directo, más rápido y basado en la ejecución es capaz de responder a los problemas técnicos que han estado obstaculizando la producción.

Lea también: Frente a Prabowo, Bahlil admitió que el proyecto Balikpapan RDMP tuvo mucho drama.





Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«El éxito de superar el objetivo de aumento de petróleo y gas de la APBN muestra que las políticas implementadas por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales son efectivas. Esto refleja un liderazgo que es capaz de consolidar a todas las partes interesadas en el sector de petróleo y gas para trabajar de una manera más enfocada y mesurada», dijo Rusli en su declaración escrita, el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: Los miembros de la RPD valoran el desempeño de Bahlil como exitoso en el fortalecimiento de la ejecución de petróleo y gas upstream, aquí está la razón



Añadió que fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, SKK Migas y los contratistas de contratos de cooperación es clave para mantener la estabilidad de la producción nacional de petróleo y gas. Se considera que los esfuerzos para optimizar los campos existentes y acelerar su desarrollo han dado resultados concretos.

Desde una perspectiva macroeconómica, Rusli evalúa que el logro de un aumento del petróleo y el gas que supere el objetivo presupuestario ha ayudado a fortalecer la posición fiscal del país y ha contribuido a reducir la dependencia de las importaciones de energía. Este impacto se considera estratégico para mantener la seguridad energética nacional y la estabilidad del presupuesto estatal.

En su opinión, el sector de la energía y los recursos minerales sigue desempeñando un papel central en el apoyo a la economía nacional. Por lo tanto, el éxito en el mantenimiento del desempeño del sector upstream de petróleo y gas debe continuar manteniéndose a través de políticas consistentes y orientadas a largo plazo.

Además, Rusli enfatizó que lograr el aumento del petróleo y el gas en 2025 es una base importante para mejorar el desempeño del sector del petróleo y el gas en el futuro.