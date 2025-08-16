Los miembros de KKB del tirador de la policía en Puncak Jaya fueron arrestados

Jayapura, Viva – La Fuerza de Tarea de la Operación de Paz de Cartenz arrestó a miembros del Grupo Criminal Armado (KKB) Konara Enumbi, sospechoso de un perpetrador de tiroteo del miembro de la policía de Puncak Jaya, Brigpol Ronald Enok, el 21 de enero de 2025.

Leer también: Confiesa ser un oficial de policía, 3 hombres apretan y motocicleta Gondol en Karawang



Kasatgas Ops Damai Cartenz Brigadier General Faizal Rahmadani, enfatizó que el arresto se llevó a cabo el viernes 15 de agosto alrededor de las 10:40 ingenio, en un Honai en el frente de Kampung Kanil, Puncak Jaya Regency, Papuasia Medio.

Según Faizal, KKB Konara Enumbi es miembro de Yambi KKB en el liderazgo de la muerte Enumbi que se desempeñó como comandante de Kodap Yambi.

Leer también: Puan habló la oportunidad de Megawati de participar en el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio



https://www.youtube.com/watch?v=stpgwsw14oe

Se sospecha que Konara Enumbi está involucrado como un tirador que mató a Brigpol Ronald Enok en Kampung Lima-Lima, Distrito de Pagaleme, Regencia Puncak Jaya.

Leer también: Reparado para ser el Secretario General de PDIP, Hasto no ha recibido una tarea especial de Megawati



Al arrestar a Konara Enumbi, el personal de la Fuerza de Tarea de Damai Cartenz aseguró una serie de evidencia, entre Otros: una unidad de motocicleta Yamaha Vixion 150, una cabeza de cabeza, una chaqueta marrón y tres paquetes de Betelis y actualmente todavía se examina intensamente en la sede de la policía de Puncak Jaya en Mulia.

Agregado, la Fuerza de Tarea de Damai Cartenz continuará persiguiendo y tomando medidas enérgicas contra los perpetradores de la violencia armada en la tierra de Papua.

«La policía contra los delincuentes armados se llevará a cabo sin proporcionar espacio a los perpetradores que amenazan la seguridad y la seguridad de la comunidad y los funcionarios en la tierra de Papua», dijo Faizal. (Hormiga)