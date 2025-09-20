Los miembros de DPRD de Gorontalo admiten estar borrachos mientras hablan para querer robar el dinero del estado

GorontaloVIVA – Agencia Honoraria (BK) del Consejo Regional Representante (DPRD) La provincia de Gorontalo inmediatamente llamó a una amiga de un miembro de DPRD de PDIP Wahyudin Moridu (WM), que era viral en el video robar Dinero estatal.

El presidente del Parlamento Provincial BK de Gorontalo, Fikram Salilama, en la ciudad de Gorontalo, dijo el viernes por la noche, según la información de Wahyudin Moridu, no sabía que en ese momento su comportamiento estaba siendo registrado por su amiga.

«Por lo tanto, no descarta la posibilidad de que la mujer también llamamos a ser cuestionada, relacionada con el propósito y el propósito de grabar y difundir el video», dijo Fikram.

Cuando se le pidió una aclaración sobre las grabaciones de video que decían que robarían dinero y empoblarían al país, WM admitió que estaba en la influencia de las bebidas alcohólicas.

Incluso WM solo se enteró del video después de estar abarrotado en las redes sociales el viernes 19 de septiembre por la tarde, por lo que WM acompañado por su esposa inmediatamente hizo una aclaración de video y disculpas a través de la cuenta de redes sociales de Facebook.

WM también admitió que el evento en el video ocurrió en julio de 2025, momento en el que estaba con una amiga y quería viajar fuera del área.

Pero conscientemente admitió que era cierto que estaba en el video, y al expresar palabras inapropiadas, Wm estaba en una condición de bebidas borrachas.

Para el equipo de DPRD BK Provincial de Gorontalo, WM dijo que la mujer era una amiga especial que estaba decepcionada porque pidió estar casado, pero Wm rechazó su solicitud.

Al apartar de su decepción con WM, la mujer difundió la grabación de video al público a través de varias redes sociales.

«Nosotros, como agencia honoraria, manejaremos seriamente este problema lo antes posible hasta que se complete. Seguramente se hace de acuerdo con el código de ética y las regulaciones aplicables», dijo.

BK también celebró inmediatamente una reunión interna la próxima semana y celebró una sesión hasta la reunión plenaria, relacionada con la decisión de tomar el DPRD provincial de Gorontalo. (Hormiga)