Los miembros de DPR que se detienen con respeto aún pueden obtener dinero de pensión, este es el monto

Yakarta, Viva – RPD RI está abierto relacionado con salario, asignaciones y Dinero pensión Miembros del período DPR 2024-2029. Los miembros del DPR que se detienen respetuosamente aún obtienen dinero de pensión.

Basado en los datos recibidos por el equipo tvonenews.comEl monto de la pensión recibida para los líderes y los miembros del DPR que se detuvieron respetuosamente, a saber, determinado de acuerdo con el tiempo.

Las disposiciones relacionadas con la concesión de la pensión de liderazgo y los miembros de la Cámara de Representantes están reguladas en la ley número 12 de 1980 con respecto a los derechos financieros/líderes administrativos y miembros de la institución más alta/alta y el antiguo liderazgo de la institución más alta/alta y antiguos miembros del Artículo 12 de la Alta Institución Estatal (1) y el Artículo 13 (1).

(Ilustración) DPR ri celebró una reunión plenaria

«Los líderes de la institución más alta/alta del estado y miembros de la institución estatal más alta/alta que se detuvieron respetuosamente de sus posiciones tienen derecho a recibir una pensión determinada en función de la duración del mandato», según una declaración escrita.

La cantidad de dinero de la pensión es de al menos 6 por ciento y un máximo del 75 por ciento de la base de la jubilación.

Según la regulación del gobierno (PP) número 75 de 2000, la pensión más alta recibida es RP3,639,540 (un término de 2 períodos).

Luego, RP2,935,704 (término del período 1 del cargo), Rp401,894 (plazo de oficina 1-6 meses).

Se sabe que el salario total y la asignación para los miembros del DPR es RP74,210,680 por mes, antes de que el impuesto sobre la renta se deduzca un 15 por ciento.

La deducción del impuesto sobre la renta de los miembros del DPR es RP8,614,950.

Después de ser deducido por el impuesto sobre la renta, el salario total y la asignación para los miembros del DPR es RP65,595,730 por mes.

