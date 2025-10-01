Los miembros de Banser afirmaron ser perseguidos y amenazados con ser asesinados, acusando a Habib Bahar involucrado

Tangerang, Viva – Un miembro de un miembro Más desagradableRida (41) afirmó ser perseguido Habib Bahar Después de asistir al evento Profeta Maulid De CipondoCiudad de Tangerang, el domingo por la noche, 21 de septiembre de 2025.

En la grabación de video de Tiktok @ansor.banser.tuahRida dijo cómo fue llevado por la fuerza a una habitación por un grupo de personas.

«Inicialmente fui empujado adentro, en la sala del comité, fue golpeado inmediatamente, golpeado», dijo Rida, citada el miércoles 1 de octubre de 2025.

Ilustración de la persecución. (Fuente: istockphoto.com) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Según su confesión, los actos de violencia no fueron llevados a cabo por una o dos personas, sino más bien más de diez personas. Sorprendentemente, Rida mencionó firmemente que el nombre Habib Bahar participó en las palizas. Sin embargo, aún no se sabe quién la figura de Habib Bahar en cuestión.

Cada vez más. Rida afirmó que no solo fue golpeada, sino que también experimentó varias formas de tortura. Dijo que su boca estaba cerrada, su cabeza estaba rociada con agua, hasta que el trono.

«Luego, Habib Bahar, me llevó a la habitación, hubo aún peor. Mi boca fue trazada y luego rociada con agua, había quienes también usaron cigarrillos», dijo.

Sin detenerse en la paliza, también afirmó haber recibido una seria amenaza para su seguridad. Afirmó haber sido asaltado por armas afiladas en el cuello.

«Había sido asaltado por un machete alrededor del cuello, dijo que quería ser asesinado, quería ser mutilado. Ese es el Bahar que dijo», dijo Rida.

Después de experimentar la violencia, Rida dijo que Bahar fue llevado a la estación de policía. Sospechaba que el movimiento fue tomado para cambiar las cosas informándolo primero.

«Fui escoltado a la estación de policía con Si Bahar.