Los microplásticos pueden desencadenar trastornos fetales y nacimientos prematuros

Jacarta – El Servicio de Salud de DKI Yakarta (Dinkes) revela el peligro microplásticos en salud pública, especialmente para madre embarazada. Exposición a partículas microplásticas y contaminante Se dice que un tamaño muy pequeño perturba el crecimiento feto para aumentar el riesgo de parto prematuro.

El presidente del Subgrupo de Salud Ambiental de la Oficina de Salud de DKI Yakarta, Rahmat Aji Pramono, explicó que los microplásticos están incluidos en la categoría de partículas contaminantes con tamaños inferiores a 2,5 micrones (PM 2,5).

Evaluó que el tamaño muy pequeño de los microplásticos hace que estas partículas ingresen fácilmente al cuerpo a través de los tractos respiratorio y digestivo, para luego circular en el torrente sanguíneo.

«Cuando entra en nuestro cuerpo y entra en el torrente sanguíneo, puede alterar cualquier órgano que visite. Incluso cuando las mujeres embarazadas están expuestas, este contaminante puede llegar al feto e interferir con el suministro de nutrición», dijo Rahmat en el Ayuntamiento de Yakarta, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Añadió que varios estudios muestran que la exposición a PM 2,5 puede causar problemas con el crecimiento y desarrollo del feto en el útero.

«El feto podría nacer prematuramente o con bajo peso. Ese podría ser uno de los impactos», afirmó.

En cuanto al posible vínculo entre los microplásticos y trastornos como el autismo, Rahmat dijo que no había evidencia científica que mostrara un vínculo directo. Sin embargo, la contaminación por microplásticos todavía se considera un factor de riesgo que contribuye al deterioro del desarrollo fetal.

«Hay muchos factores que causan el autismo, no sólo los microplásticos. Pero este contaminante puede suponer un riesgo de daño para el feto», explicó.

Anteriormente, el profesor de investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN), Muhammad Reza Cordova, pidió a los residentes de Yakarta que no se preocuparan demasiado por el contenido de microplásticos en el agua de lluvia siempre que adoptaran un estilo de vida saludable.

«Debido a que un estilo de vida saludable se basa en varios tipos de investigación, acelerará la posibilidad de que los contaminantes abandonen el cuerpo», dijo el viernes en Yakarta.

Este estilo de vida saludable, afirmó Reza, incluye el consumo regular de frutas y verduras según las necesidades del organismo. El consumo de estas fuentes de fibra aumentará la probabilidad de que entren contaminantes al cuerpo.