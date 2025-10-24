Los microplásticos en Yakarta se multiplican por cinco, BRIN explica la causa

Jacarta – Estudiar BRIN di eso microplásticos se quintuplicó en el área de Muara Angke, en el norte de Yakarta, entre 2015 y 2022. BRIN realizó una investigación utilizando un pluviómetro (dispositivo de captura de agua de lluvia) durante 12 meses.

Como resultado, el agua de lluvia en Yakarta ahora contiene agua. partícula microplásticos.

«Realizamos un estudio de microplásticos en Muara Angke en el mismo punto, que se quintuplicó de 2015 a 2022. En promedio, hay de 3 a 40 partículas de microplástico por metro cuadrado por día transportadas por el agua de lluvia», dijo el profesor de investigación BRIN Muhammad Reza Cordova en el Ayuntamiento de Yakarta, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

Reza explicó que los microplásticos son de tamaño muy pequeño e incluso pueden alcanzar la escala del micrón al nanómetro, por lo que se suspenden fácilmente en aire e inhalado por los humanos.

«El agua de lluvia inicialmente limpia puede ser en realidad portadora de microplásticos. En muy poco tiempo, las partículas de plástico que se encuentran en el aire pueden disolverse y ser arrastradas por el agua de lluvia», afirmó.

Considera que el aumento de microplásticos en el aire también está relacionado con la gestión de los sitios de disposición final (APT), especialmente aquellos que aún utilizan un sistema de vertido a cielo abierto.

«Cuanto más abierto es el sistema, mayor es la cantidad de microplásticos producidos. Según los resultados de nuestra investigación, los lixiviados en los vertederos pueden aumentar el contenido de micro y mesoplásticos en las masas de agua de 3 a 9 veces», afirmó.

Según él, la luz solar que incide sobre montones de residuos plásticos en los vertederos provoca un proceso de degradación fotoquímica, que descompone el plástico en pequeñas partículas que el viento transporta fácilmente al aire.

Además de los vertederos, los hogares también son una fuente importante. Cuando se lava ropa sintética, las microfibras se liberan y fluyen hacia los cursos de agua. En forma de polvo doméstico, estas partículas también tienen el potencial de ser inhaladas por los humanos.

Reza añadió que los microplásticos son como «cojinetes de esponja», es decir, son capaces de absorber otras sustancias a su alrededor, como metales pesados, contaminantes químicos y microorganismos.

«Los microplásticos pueden ser portadores de otros contaminantes o incluso de virus que luego son inhalados por los humanos», afirmó.

Para su información, limpiar el polvo en casa con regularidad puede ser una forma de prevenir la exposición a los microplásticos en la casa porque estas partículas pueden estar contenidas en el polvo.