Los microdramas ocupan un lugar central en la conferencia Crisp Content en Seúl

El futuro no podría verse más vertical que desde el piso 76 de la Lotte Tower, el sexto edificio más alto del mundo, donde las partes interesadas clave del microdrama asistieron a la conferencia Future Is Vertical: The Global Rise of Short Form Media. La llamativa ubicación fue elegida acertadamente por el organizador del evento, la empresa de contenidos de vídeo con guiones cortos. Crujientelo que significa dar forma a la siguiente fase de una industria que se apresura hacia 26 mil millones de dólares en ingresos globales para 2030.

Uno de los puntos clave de conversación de la conferencia fue la forma en que los juegos y las novelas web han dado forma al drama en formato breve. Originarios de China, lugar de nacimiento y mercado líder de la industria de los microdramas, Chen Bo, director ejecutivo de Neorigin, y el Dr. Zou Jianfeng, presidente de MoboReels, analizaron la historia del origen de esta tendencia en rápido crecimiento.

«Hay muchas similitudes entre el juego y la industria de producción de formatos cortos», dijo Chen. «Por ejemplo, nuestro equipo de microdrama en NeoOrigin es en realidad un derivado del equipo de publicación de juegos. Usamos las mismas metodologías, modelos de negocios y herramientas de publicación, como Meta o Google. Pero en términos de creación, los dramas de formato corto y los juegos son bastante diferentes. La creación de juegos es más compleja y costosa. Se necesitan cientos de miles de dólares para producirlo y varios años para crearlo. Mientras que para el drama de formato corto, en este momento, toma un mes en China, tal vez dos en Corea, y cuesta menos de 100.000 dólares”.

Al igual que Chen, el Dr. Zou cree que la mayoría de los obstáculos se reducen a los costos presupuestarios: «Creo que todas las novelas web se pueden convertir en formatos de guión corto. Todo lo que necesitas es una buena narrativa. Si es buena, tendrá clímax, y podemos convertir eso en un drama corto. Considero que el costo es la principal barrera. Si una historia es demasiado compleja, el precio aumentará y será difícil convertirla en un formato de guión corto.

El formato corto se globaliza

Pero en el negocio de las emociones no existe éxito sin audiencia. La perspectiva de un mercado global fue quizás la más atractiva para los operadores de microdramas, plataformas, creadores de contenido y proveedores de tecnología que vinieron de América, Europa y Asia para asistir a la cumbre en Seúl, Corea del Sur.

«China, EE. UU. y Japón son los mercados con mayores ingresos, pero hay un gran potencial en otros lugares», resumió Cassandra Yang, directora ejecutiva de RisingJoy, durante el panel Short Form Going Global. «India ha experimentado un enorme crecimiento este año. Pasó de cero al mercado de mayor crecimiento de aplicaciones independientes de microdramas desde septiembre de 2024. Han surgido Tailandia e Indonesia, y Indonesia se ha convertido en el segundo mercado de descargas más grande después de India. También estamos mirando a Turquía, Kazajstán, Mongolia… En todas partes, los microdramas están en auge».

Para Martin Moszkowicz, experimentado productor de cine alemán y ex presidente de Constantin Film, estas oportunidades globales no son diferentes de las industrias del cine o las series de televisión: «En las industrias creativas, recreamos constantemente el mercado. Si involucramos emocionalmente al espectador, entonces tendremos éxito. El mercado será tan grande como nosotros buenos».

Hollywood no creía en el fenómeno de los formatos cortos cuando surgió inicialmente de China. Quibi no tuvo éxito y, después de discutirlo con varios expertos de la industria, Moszkowicz cree que se debió a dos factores principales: el modelo de negocio se basaba en suscripciones y el contenido producido era extremadamente caro. «En cada aspecto de nuestro negocio, el control del presupuesto es crucial. Hay algo que decimos en esta línea de trabajo: «No hay mejor negocio que un presupuesto bajo». La forma breve va por el camino correcto, ya que los presupuestos son extremadamente pequeños. Pero la escalabilidad no será la clave del éxito. La propiedad intelectual sí lo será. son Serán cientos de series las que van a fracasar en el mercado. Quién se quede con los creadores genios es lo que será importante. La gente observará lo que les produce emociones, no necesariamente lo mejor producido o lo más caro”.

Cassandra Yang asiente vigorosamente en la declaración: «Las empresas con las que trabajo ejecutan aplicaciones de microdrama con una metodología de la industria de los juegos para la adquisición de usuarios. Pero todos me preguntan cómo mejorar la tasa de retención. Les digo que si no tienes un buen contenido, tu tasa de retención caerá en 7 días».

Para Ronan Wong, director de operaciones de AR Asia Productions, experimentar con nuevas formas de contar historias es exactamente lo que hace que los microdramas sean un campo tan interesante: «Recién estamos comenzando, por lo que el contenido es bastante limitado por ahora, lo que significa que la audiencia también lo es. Hay mucho contenido que no hemos explorado. Contenido sin guión, género de terror, nuevos formatos que podrían atraer a la Generación Z…» El veterano de la industria ve promesas, especialmente en la reciente adopción masiva de dispositivos móviles en países como Indonesia, cuya tasa de penetración aumentó a alrededor del 90% después de COVID. «Creo que subestimamos a las audiencias que sólo adquirieron un teléfono móvil en los últimos años. Las tasas de descarga de microdramas ya son de 7 a 8 millones en Indonesia, y estamos viendo esta tendencia en algunos países. El crecimiento está ahí, pero no tenemos suficiente contenido nuevo, suficientes canales nuevos para llegar a ellos. Creo que surgirán nuevas opciones en los próximos meses».

Moszkowicz predice que los streamers tradicionales como Netflix no saltarán de cabeza al grupo de contenidos con guiones cortos debido a su modelo basado en suscripción, pero Hollywood Studios entrará en el negocio tarde o temprano. «Su actitud inicial esnob hacia el formato ha cambiado en los últimos años. Netflix, Apple y otros OTT de repente se han vuelto tan grandes sin el estudio. Estoy seguro de que han estado pensando: «Está bien, no perderé otra oportunidad». Creo que Hollywood les seguirá, porque donde va el público, van los estudios».

Animación de formato corto

Mientras tanto, la ausencia de Hollywood parece ser un gran atractivo para los artistas independientes que buscan nuevos medios con los que experimentar. “Dentro de la estructura tradicional de Hollywood, hay mucha política y burocracia que dificulta la navegación de los creadores independientes”, señala Emily Yang, creadora del microdrama animado White Rabbit, galardonada con un Emmy, y cofundadora del estudio Shibuya, durante el panel The Future is Empowering Creators with Short Form Animation. «Soy muy optimista en cuanto a que el mercado del drama de formato corto será un lugar más vertical – figurativa y literalmente – para que los artistas se expresen».

Su cocreador de White Rabbit y cofundador de Shibuya, Maciej Kuciara, considera que el microdrama es una forma nueva y única de reducir las cargas que conlleva la animación como medio: «Históricamente, la animación había sido algo muy complejo de lograr. Ser vertical significa hacerlo mucho más corto. Al contar minihistorias, es mucho más fácil. No es necesario saberlo todo, permite a los creadores ser más libres, más creativos con el medio y reducir el costo».

Su producción, White Rabbit, no sólo es experimental en formato vertical sino también en cómo interactúa con la audiencia a medida que dan luz verde a los próximos episodios. “Escribir fue la parte más difícil para nosotros”, añade Kuciara. «Creo que simplemente en virtud del sistema de votación, teníamos una estructura. Pero teníamos que asegurarnos de que cada episodio que escribíamos tuviera sentido…» El microdrama cuenta la historia de Mirai, una niña que desconoce su verdadera naturaleza como IA, un tema que resonó en la conferencia a medida que la nueva tecnología aparecía en cada panel de discusión.

En general, las perspectivas sobre sus aplicaciones futuras eran optimistas, con la esperanza de que la IA impulse la producción y reduzca sus costos para la industria en su conjunto.

«Creo que podemos reducir el presupuesto de producción de microdramas con IA», dijo Minhong Lee, cofundador de Carpenstreet. «Pero es como con los aviones. Ahora hay modelos de muy alta tecnología, pero el piloto sigue siendo esencial. La IA es importante, pero OMS Usar la IA es quizás más importante. Con Lila (Lee, directora comercial de Carpenstream), hemos estado trabajando en la industria de los webtoon durante muchos años y aprendimos que, aunque la IA puede hacer muchas cosas rápidamente, el público puede reconocer muy rápidamente si los personajes o el escenario no son interesantes. Al público coreano y japonés, no les gusta especialmente si imita el estilo de otro artista. La IA es importante, pero no puede hacerlo todo. Necesitamos conseguir mejores pilotos y debemos descubrir cómo y dónde podemos utilizarlo de mejores maneras”.

Para Emily Yang, la polarización entre los artistas no tiene sentido, ya sea por miedo a perder una carrera, dilemas morales y éticos o preocupación por la calidad del contenido producido por IA. «Es simplemente una herramienta para plasmar ideas. Le das a dos directores la misma cámara, uno puede contar una historia asombrosa y el otro contará una muy vaga. La historia importa, no la tecnología. El gusto del público cambiará en última instancia. Mucha gente no se da cuenta de cuándo hay o no IA en un proyecto, y no es necesario. No es lo que importa».