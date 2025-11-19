Los microdespidos se convertirán en parte de las tendencias laborales en 2026, ¿qué significa esto para los trabajadores?

Jacarta – En medio de una dinámica económica cambiante, el mundo del trabajo se enfrenta ahora a un nuevo fenómeno: Despidos pequeña escala pero frecuente o el término, microdespido. Ya no es sólo la gran ruptura lo que se ha informado ampliamente, compañía ahora tienden a cortarse gradualmente y en pequeñas cantidades a lo largo del año.

Esta tendencia hace que las empresas sean más flexibles a la hora de cambiar de estrategia, pero también aumenta la incertidumbre para ellas. empleado.

Este fenómeno tiene un impacto real en los trabajadores. Los empleados se vuelven cautelosos ante la pérdida silenciosa de sus colegas, mientras que la productividad y la moral a menudo se ven afectadas. Estudios recientes muestran que el bienestar de los empleados disminuye debido a la preocupación constante por su propio trabajo.

Entonces, ¿qué es exactamente el microdespido y por qué es una tendencia creciente?

Conociendo Microdespido

Según Emily Peck de axiosEl mundo del trabajo está entrando ahora en una era de «despidos para siempre» o «despido para siempre«, y las empresas realizan cada vez más pequeños despidos a lo largo del año, en lugar de grandes despidos todos a la vez.

Un pequeño número de despidos permite a las empresas realizar cambios y cambiar de estrategia sin llamar la atención, al tiempo que normaliza los despidos como una «agenda rutinaria». Sin embargo, por supuesto, esto todavía hace que algunas personas pierdan sus trabajos y provoca altos niveles de ansiedad en los trabajadores.

«Estos despidos silenciosos son ahora parte de la práctica empresarial, a diferencia de hace diez años», dijo Chris Martin, investigador principal de Glassdoor, citado por axiosMiércoles 19 de noviembre de 2025.

Impacto del microdespido para los trabajadores

Los despidos, aunque sean de pequeña escala, ciertamente siguen siendo dolorosos para los afectados. La moral y la productividad de los empleados a menudo se ven afectadas después de los recortes.

Una desaceleración del mercado laboral, una reducción de la contratación y la preocupación de que la automatización y la inteligencia artificial puedan reemplazar los empleos humanos podrían exacerbar esta incertidumbre.

Los datos de Glassdoor muestran que un número creciente de reseñas de empleados mencionan palabras como «despido» e «inseguridad laboral». La frecuencia de estas palabras es ahora mayor que en marzo de 2020, cuando llegó la pandemia y muchas personas perdieron sus empleos.

Un estudio de la Johns Hopkins Carey Business School encontró que el bienestar de los empleados tocó fondo el año pasado debido a las constantes preocupaciones relacionadas con el trabajo.