Los micódramas se convierten en una potencia de entretenimiento global por valor de miles de millones

Microdramas ha evolucionado rápidamente del contenido experimental a un formato de entretenimiento convencional que genera miles de millones en ingresos a nivel mundial, según un nuevo informe de Media Partners Asia.

«La economía de micro-drama» revela que el drama serializado de forma corta se ha convertido en un gigante cultural en Porcelanadonde los ingresos se dispararon de $ 500 millones en 2021 a $ 7 mil millones en 2024. Se prevé que el formato genere $ 16.2 mil millones en China para 2030, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 11.5%.

El momento hito llega en 2025, cuando se espera que los ingresos por microdrama en China superen la taquilla teatral local del país, llegando a $ 9.4 mil millones.

«Los micódramas han evolucionado de un experimento de nicho a una categoría global multimillonaria», dijo Vivek Couto, director ejecutivo de MPA. «La producción es barata, pero la distribución es costosa y el éxito depende de la velocidad, la escala y la IP repetible».

El mercado chino ha demostrado ser particularmente robusto, con más de 830 millones de espectadores que consumen micódramas, casi el 60% de los cuales pagan contenido o realizan transacciones. Tres jugadores principales dominan el paisaje: la fruta roja de Bytedance, TencentLas cuentas de video de WeChat y el fanático de XI de Kuaishou. Estas plataformas han creado aplicaciones dedicadas integradas con las redes sociales y los sistemas de pago, aprovechando IP de fuentes principales, incluidas Col, Literatura de China y Tomato Novel.

La industria también está viendo la aparición de producciones premium de «Clase S» con presupuestos que van desde $ 400,000 a $ 600,000, con valores de producción cinematográficos y elencos profesionales.

Fuera de China, el mercado global de microdrama generó $ 1.4 mil millones en 2024 y se pronostica que alcanzará los $ 9.5 mil millones para 2030, lo que representa una TCAC del 28.4%. Estados Unidos lidera los mercados internacionales con $ 819 millones en 2024 ingresos, proyectados para subir a $ 3.8 mil millones para la década.

La audiencia estadounidense se inclina hacia mujeres urbanas y afluentes de 30 a 60 años que gravitan hacia el romance, las historias del CEO y las narrativas de venganza. Dramabox se ha convertido en un jugador rentable, reportando $ 323 millones en ingresos y $ 10 millones en ganancias netas en 2024. Reelshort logró una mayor escala a aproximadamente $ 400 millones en 2024, pero sigue siendo no rentable debido a grandes inversiones de marketing.

Japón se está posicionando como el mercado de Asia-Pacífico más grande fuera de China, con un pronóstico de ingresos para superar los $ 1.2 mil millones para 2030, respaldados por la integración de salarios de línea y la creciente producción local. El sudeste asiático y América Latina representan regiones de crecimiento prometedoras, mientras que India permanece en una fase exploratoria.

La inteligencia artificial se está incrustando cada vez más en la cadena de valor del microdrama, particularmente en China, donde se usa para el descubrimiento de contenido personalizado, la iteración más rápida, las pruebas de género y la creación de historias de ramificación. A nivel mundial, las aplicaciones de IA se centran principalmente en la localización y el doblaje, aunque se espera que su papel en la reducción de costos y la experimentación creativa se expandan significativamente.

La combinación de ingresos varía según la región. En China, se prevé que la publicidad contribuya con el 56% de los ingresos para 2030, con suscripciones al 39% y el comercio al 5%. El mercado global fuera de China seguirá siendo suscripción y la compra en la aplicación dirigida al 74%, con una publicidad aumentando al 25% y el comercio que alcanza el 1% para 2030.

«El ecosistema de China muestra lo que es posible cuando el contenido se integra en los rieles sociales y de pagos, mientras que Estados Unidos está demostrando la viabilidad de la expansión global», señaló Couto. «Los ganadores serán operadores que controlan su infraestructura de distribución y monetización, administrarán los costos de adquisición de clientes y construirán tuberías IP sostenibles».