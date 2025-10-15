Los Mets reciben una predicción audaz sobre la estrella Pete Alonso

El Mets de Nueva York Tuvo una temporada decepcionante en 2025 después de no llegar a los playoffs. Casi inmediatamente después de ser eliminados de la contienda por los playoffs en el último día de la Grandes Ligas temporada regular, el primera base estrella Pete Alonso anunció que optaría por salirse de su contrato actual y probaría la agencia libre.

Alonso es un completo favorito de los fanáticos en Nueva York, y con su producción durante las últimas cuatro temporadas, no sorprende por qué, pero su decisión de no participar ejerce presión sobre el Mets‘ propietario Steve Cohen para abrir la chequera y volver a firmar el «Oso Polar».

También se anunció recientemente que Alonso está considerando un contrato de siete años, pero eso podría ser demasiado tiempo para que una organización se comprometa con el que pronto cumplirá 31 años.

Se prevé que Pete Alonso firme con los Medias Rojas

La idea de que Alonso abandone el Mets de Nueva York Es algo en lo que los fanáticos de los Mets no quieren aceptar ni pensar, pero podría ser la realidad. Siempre se esperó que Alonso buscaría un nuevo acuerdo, pero hay cierta especulación de que podría estar cada vez más frustrado por la mediocre temporada del equipo y colapsar al final.

El escritor de Bleacher Report, Zack Buckley. Recientemente se especuló que Alonso podría estar en nuevos hilos en 2026 con el Medias Rojas de Boston:

«Predicción: Alonso firma un contrato de cinco años y 115 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston».

Cinco años no sería la duración ideal del contrato para Alonso, pero podría ser la opción más realista para un Grandes Ligas organización que se comprometa con él.

El AAV de $23 millones del contrato previsto parece correcto, ya que Alonso se ha consolidado como uno de los mejores primera base del deporte.

«Con su cumpleaños número 30 detrás de él, es posible que un contrato largo no envejezca bien, aunque no ha mostrado ningún declive hasta el momento. Ha tenido al menos 34 jonrones en cada una de las últimas cinco temporadas, con un promedio de 111,4 carreras impulsadas y 89,2 carreras en este tramo».

¿Cómo encaja Pete Alonso con los Medias Rojas?

El Medias Rojas Parece una de las mejores opciones potenciales para Alonso, considerando que su mayor hueco está en la primera base, y buscarán abordar ese problema a lo grande esta temporada baja.

Alonso ha disputado cuatro apariciones consecutivas en el Juego de Estrellas desde 2022. Conectó 38 jonrones esta temporada, impulsó 126 carreras y registró un OPS+ de 144. En sus siete años con los Mets, aún no ha registrado un OPS+ inferior a 120. También lideró la Liga Nacional en dobles con 41 en 2025.

No sería una sorpresa si el Medias Rojas darle a Pete Alonso una oferta como indicó Buckley, pero luego se trata de si Alonso recibirá o no una mejor oferta de otro equipo de la MLB. La predicción del contrato es muy similar a la de Freddie Freeman, quien firmó una extensión de seis años cuando tenía treinta y tantos.

De cualquier manera, el sorteo de Alonso será una de las historias más importantes del Grandes Ligas temporada baja. si el Mets perderlo en la agencia libre, esa es una gran carga de producción que intentarán reemplazar.