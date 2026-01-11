Los Mets reciben una buena actualización en medio de la búsqueda del lanzador estrella

El Mets de Nueva York han hecho algunas incorporaciones a su plantilla en lo que va de temporada baja. Entre sus nuevos jugadores más notables se encuentran Jorge Polanco, Marcus Semien, Devin Williams y Luke Weaver. Los Mets esperan que estos cuatro demuestren ser opciones sólidas para su plantilla.

Sin embargo, al observar el roster actual de los Mets, es justo argumentar que aún no deberían haber terminado de hacer movimientos. Una de sus mayores necesidades en este momento es otro lanzador abridor impactante, y el mercado de agentes libres todavía tiene algunas opciones interesantes disponibles para ser tomadas.

Un agente libre con el que los Mets han estado conectados durante esta temporada baja es el lanzador All-Star Framber Valdez. No es difícil entender por qué, ya que ciertamente le daría un gran impulso a la mitad superior de la rotación de lanzadores de los Mets si lo contrataran con éxito.

Además, al observar cómo fue la temporada pasada para los Mets, deberían perseguir agresivamente a un agente libre de primer nivel como Valdez. Los Mets terminaron la temporada 2025 con un récord decepcionante de 83-79 y se perdieron los playoffs después de entrar a la campaña con expectativas muy altas. Por lo tanto, deberían aspirar a causar sensación mientras buscan cambiar las cosas en 2026.

Ahora, los Mets han recibido una actualización alentadora sobre la posibilidad de que sean los eventuales ganadores del sorteo de Valdez.

Se prevé que los Mets firmen a Framber Valdez en la agencia libre

en un artículo reciente para FanSidedChris Landers predijo dónde terminará firmando cada uno de los principales agentes libres restantes de la MLB. Dado que Valdez es el mejor lanzador abridor aún en el mercado, estuvo entre los jugadores discutidos.

En lo que respecta a Valdez, Landers predijo que los Mets serían el equipo afortunado que firmara a Valdez esta temporada baja en la agencia libre.

«Y Valdez no es más que una prueba. No va a perder un montón de bates, y ya tiene 32 años, pero todo lo que hace es forzar un billón de rodados y consumir entradas con una efectividad de 3.50 o menos. Eso es tremendamente valioso para este equipo de los Mets en particular, dadas las pocas opciones internas que se sienten como una apuesta segura para al menos 150 cuadros en 2026», escribió Landers.

Dado que los Mets necesitan otro lanzador confiable, tiene todo el sentido del mundo que sean vistos como un lugar privilegiado para aterrizar a Valdez. Si lo conseguían, su rotación se vería mucho mejor en el papel de cara a 2026.

Las estadísticas de Valdez en las últimas temporadas también muestran lo efectivo que es. Durante esta pasada campaña con el Astros de Houstontuvo récord de 13-11, efectividad de 3.66 y 187 ponches. Esto fue después de que el dos veces All-Star lograra un récord de 15-7 y una efectividad de 2.91 en 2024 para Houston. Con esto, sería una incorporación importante para un club de los Mets que necesita ayuda de lanzadores.

Los Mets no son el único equipo vinculado a Valdez

Dado que Valdez es uno de los mejores lanzadores que aún están en el mercado, los Mets no son el único equipo que ha sido vinculado con él esta temporada baja. Otros clubes que han estado conectados con Valdez esta temporada baja incluyen a los Orioles de Baltimore, Gigantes de San Franciscoy Tigres de Detroit.

Con esto, no hay duda de que los Mets tienen cierta competencia en el sorteo de Valdez. Será interesante ver si logran sacarlo de aquí.