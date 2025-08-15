Los Mets hacen un anuncio importante sobre la mejor perspectiva de lanzamiento

El Mets de Nueva York se están sumergiendo en su sistema agrícola de ligas menores profundas con la esperanza de arreglar su equipo de lanzadores con dificultades.

Mejor prospecto Nolan McLean será llamado para hacer su debut en las Grandes Ligas el sábado contra el Marineros de Seattle En Citi Field, anunció los Mets. Reemplazará a veterano derecho Frankie Mont en la rotación.

La temporada de los Mets se ha ido de los Rails en la segunda mitad, ya que el equipo ha perdido 13 de sus 15 juegos para caer a 64-57. El Reds de Cincinnati (64-58) Ahora traza Nueva York por solo medio juego para el tercer salvaje en la Liga Nacional.

McLean, de 24 años, se desempeñó bien para Triple-A Syracuse, con 5-4 con una efectividad de 2.78 en 16 apariciones (13 aperturas) esta temporada.

¿Por qué los Mets llaman a Nolan McLean?

McLean es un prospecto de gran prestigio, clasificado en el puesto 37 en general por Tubería de MLB y 40 en general por América del béisbol.

Redactado en la tercera ronda (91 en general) en 2023 del estado de Oklahoma, McLean se disparó a través del sistema de ligas menores de los Mets. El diestro ponchó a 127 bateadores en 113.2 entradas y registró una efectividad de 2.45 entre temporadas en Double-A y Triple-A esta temporada. Sus 52 ponches desde el 1 de julio lideran las ligas menores.

McLean presenta un arsenal de seis lanzamientos, incluido su barrendero registrado que se registra entre 84 y 87 mph y promedia 2.872 rpm.

Dicho Sam Dykstra de MLB Pipeline: «Fue su lanzamiento más liso en Triple-A: ayuda que lanza su plomada de mediados de los 90 y cuatro costosas casi por igual, dividiendo su uso de bola rápida, mientras que los oponentes batearon solo .187 contra él con una tasa de olor del 30.1 por ciento.

«Solo Will Warren, Dustin May y Taylor Rogers Han lanzado barredoras con tanto barrido y esa alta tasa de giro en las mayores ”.

Si bien el gerente de los Mets, Carlos Mendoza, no se ha comprometido públicamente con McLean más allá del sábado, debería tener la oportunidad de quedarse dados los problemas del equipo.

¿Por qué ha luchado la rotación de los Mets?

Montas ha sido uno de los peores lanzadores del béisbol desde que firmó un contrato de dos años y $ 34 millones con Nueva York en la agencia libre. Después de perderse más de dos meses con un músculo LAT tenso, Montas tuvo una efectividad de 6.38 en ocho apariciones (siete aperturas). Más de 36.2 entradas, permitió 45 hits, incluidos ocho jonrones.

Los Mets planean usar Montas fuera del bullpen. Montas le dijo al Brasiller Zach del New York Post No está contento con la mudanza, pero hará «lo que sea que necesiten que haga para ayudar».

Tal como están las cosas ahora, la rotación de los Mets es un desastre. Desde el 13 de junio, ningún equipo ha recibido menos entradas de sus titulares que los Mets (232.5).

Además, zurdo David Peterson Es el único titular de los Mets en los últimos 56 juegos en lanzar al menos seis entradas.