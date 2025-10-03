Los Mets deben decidir si el Slugger querido todavía se adapta a los planes a largo plazo

Getty

El Mets de Nueva York Una vez más están mirando una decisión que define la franquicia. Pete Alonsoel toletero local del club y recién coronados Líder de jonrones de todos los tiemposRegresa al mercado abierto después de optar por su contrato de dos años. Y al igual que la última temporada baja, el equipo debe decidir si cometer un gran dinero con su bateador de poder central o arriesgarse a dejarlo caminar.

El caso de Alonso para quedarse en Queens

Danny Abriano de Sny señala que Alonso ingresa a la agencia libre en una forma mucho mejor que hace un año. En 2025, el primera base Jugó los 162 juegos Y coloca algunos de los números más equilibrados de su carrera. Redució .272/.347/.524, 38 jonrones, y condujo 126 carreras al tiempo que estableció un nuevo alto personal con 41 dobles. Con los corredores en posición de anotación, Alonso prosperó, pasando .309/.401/.634 en más de 200 apariciones en el plato.

Esa producción lo convirtió en cinco veces All-Star y consolidó su lugar en Mets historia. Los 264 jonrones de Alonso ahora encabezan la tabla de clasificación de la franquicia, lo que lo pone por delante de nombres como Darryl Strawberry y Mike Piazza. Para una base de fanáticos que todavía se tambalea de otra temporada perdida, su consistencia en el plato ha sido uno de los pocos puntos brillantes.

Mets El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, se hizo eco del mismo tono cuidadoso que golpeó el invierno pasado cuando se le preguntó sobre el futuro de Alonso. «Pete es un gran nombre» Stearns dijoElogiando el año de Alonso pero estresando que decisiones como esta implican «el paquete holístico», no solo lo que hace un jugador en el campo, sino también lo que significa para la comunidad y la base de fanáticos.

Las métricas avanzadas fortalecen el argumento de Alonso para quedarse. Se clasificó en el percentil 90 o mejor en velocidad de salida, porcentaje de barril y XSLG, lo que demuestra que sigue siendo uno de los murciélagos más peligrosos de la liga. Su durabilidad tampoco se puede pasar por alto: Alonso ha aparecido en 1.008 de los posibles 1.032 juegos en su carrera, incluidas temporadas consecutivas sin perderse un solo concurso.

Los riesgos y la realidad para los Mets

Aún así, Abriano señala el otro lado. La defensa de Alonso sigue siendo una de las Los puntos más débiles de su juego. Terminó cerca del fondo de la liga en outs por encima del promedio y luchó con precisión en los lanzamientos, incluso Contribuyendo a la lesión de los isquiotibiales de mitad de temporada de su compañero de equipo Kodai Senga con un lanzamiento errante. Con Stearns enfatizando la prevención de la carrera, esa es una preocupación evidente.

También está el peso financiero de su próximo acuerdo. A los 31 años, Alonso tiene se espera buscar un contrato a largo plazo por un valor de alrededor de cinco o seis años a $ 30 millones por temporada. Ese es un precio elevado para un jugador que ingresa a la etapa de su carrera donde la regresión se convierte en un riesgo real. Su total de ponches de ponches —162 en 2025 después de 172 el año anterior, solo aumenta esas preocupaciones.

Sin embargo, el mercado no coopera con sus demandas. El invierno pasado, la agencia libre de Alonso nunca ganó tracción fuera del breve zumbido del Blue jays. Lo mismo podría desarrollarse ahora, con pocos contendientes que necesitan un primera base y otros como los Yankees y Cachorros ya establecido.

Esa realidad podría volver a empujar a Alonso hacia las reinas. El Mets no tiene un reemplazo interno viableMark Winds se desplomó mal, y las perspectivas como Ryan Clifford todavía hay años de distancia. Combinado con la durabilidad, el poder estelar y la popularidad de Alonso, el argumento emocional para volver a firmarlo sigue siendo tan fuerte como siempre.

El Mets están sopesando la lógica contra la lealtad, el rendimiento contra el precio. Al igual que la última temporada baja, el resultado más sensato podría ser que Alonso se retire en naranja y azul.