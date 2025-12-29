Los mensajes de WhatsApp explotan en el nuevo año 2026

Jacarta – WhatsApp afirma que cada año siempre se baten nuevos récords en cuanto a la cantidad de personas que envían mensajes y llaman a amigos y seres queridos, especialmente al dar la bienvenida Año Nuevo.

Lea también: Indef predice que la economía de Indonesia crecerá un 5 por ciento en 2026, consulte los indicadores



En un día normal, la aplicación de mensajería instantánea admite más de 100 mil millones de mensajes y 2 mil millones de llamadas. Sin embargo, en el período de 24 horas en que el mundo entero da la bienvenida al Año Nuevo 2026 siempre encabeza la lista.

Ya sea una videollamada que reúne a familias de todo el mundo o un chat grupal para organizar una celebración, estamos orgullosos de ser una pequeña parte para hacer realidad los deseos de las personas en 2026.

Lea también: La inflación en 2026 es bastante arriesgada, Indef sugiere centrarse en estimular el sector real



Este año, WhatsApp ha agregado varios toques festivos que estarán disponibles durante las fiestas para ayudar a los usuarios a compartir momentos con las personas que más les importan:

– Paquete de pegatinas 2026: comparte la alegría de dar la bienvenida al nuevo año con el último paquete de pegatinas 2026.

Lea también: Jensen Huang predice que los empleos calificados se convertirán en una tendencia en 2026: ¡los electricistas y plomeros crecerán!



– Efecto de videollamada: toca el ícono del efecto mientras realizas una videollamada para agregar fuegos artificiales animados, confeti y estrellas que iluminan la pantalla mientras celebras el Año Nuevo.

– Reacciones animadas de confeti: WhatsApp reintroduce reacciones especiales al utilizar el emoji de confeti para reaccionar a los mensajes.

– Actualizaciones de estado: por primera vez, la filial de Meta trae stickers animados a Status. Utilice un diseño especial de 2026 con pegatinas animadas para ayudar a los usuarios a dar la bienvenida al Año Nuevo.

Si estás planeando una celebración del Año Nuevo 2026, WhatsApp tiene algunos consejos para que la planificación en los chats grupales se desarrolle sin problemas:

– Crea eventos, fíjalos en el chat para tenerlos presentes, recopila confirmaciones de asistencia y mantén a todos informados.

– Utilice encuestas para elegir alimentos, bebidas y actividades.

– Comparte tu ubicación actual para ayudar a tus amigos a encontrar el camino al lugar de la fiesta y hacerte saber que están en casa sanos y salvos.

– Envía vídeos y notas de voz para capturar y compartir momentos auténticos con amigos que no pudieron asistir para que puedan asegurarse de venir el próximo año.