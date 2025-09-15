Los mensajes comerciales pueden ser, ¿por qué no el presidente puede?

Yakarta, Viva – Las redes sociales están siendo animadas por la circulación video Logros del presidente Prabowo Subianto que se emitió en la pantalla cine antes de la proyección de la película.

El Palacio aseguró que la proyección tenía como objetivo socializar los programas gubernamentales para la comunidad en general.

El jefe de comunicación presidencial (PCO), Hasan Nasbi, enfatizó que el cine es un espacio público legal utilizado para transmitir mensajes, incluso del gobierno.

«Las pantallas de cine, como la televisión, los medios al aire libre, etc., así como los espacios públicos que pueden estar llenos de varios mensajes, incluidos los mensajes comerciales. Si se permiten mensajes comerciales, ¿por qué no se permiten mensajes del gobierno y el presidente?» Hasan dijo a los periodistas, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Hizo hincapié en que el objetivo principal de la proyección de video era proporcionar una comprensión al público sobre el desempeño del gobierno.

«El gobierno quiere socializar a todos los indonesios sobre lo que está haciendo el gobierno. Para que la comunidad comprenda muchas cosas que el gobierno ha hecho muchas cosas», dijo.

Hasan explicó que el video de los logros de Prabowo se reprodujo en un horario de espera antes de que comience la película.

«Mensajes del gobierno, mientras los mensajes comerciales se transmitían durante el tiempo de espera antes de la reproducción de la película», agregó.

En el video de corta duración, se exhibió una pieza de las actividades del presidente de Prabowo junto con los logros de los programas gubernamentales. Entre la producción nacional de arroz nacional que alcanzó los 21.76 millones de toneladas hasta agosto de 2025, la operación de 5.800 unidades de cumplimiento de servicios nutricionales (SPPG), lanzando 80 mil instituciones de la cooperativa de la aldea roja y blanca, para establecer las escuelas de 100 personas.

