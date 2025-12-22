Los mejores programas de televisión internacionales de 2025

Cuando en 2025 los servicios de streaming sellaron su dominio en el panorama televisivo internacional, superando por primera vez a las emisoras tradicionales tanto en audiencia como en inversión en contenido, los programas que se destacaron a nivel mundial no parecían haber sido generados por un algoritmo. Van desde “Adolescencia”, que fue provocada por la tóxica cultura “incel” actual en el norte de Inglaterra y contó con actores locales desconocidos, hasta piezas de época como “La Seducción”, protagonizada por Anamaria Vartolomei y Diane Kruger, que explora la manipulación sexual como una herramienta de supervivencia para las mujeres que navegan por el patriarcado parisino del siglo XVIII. También hubo reality shows, como “Love is Blind: Habibi”, nominado al Emmy internacional, y “The Celebrity Traitors”, que representaron, como acertadamente dice Ellise Shafer: “algunas de las mejores televisiones del año, a quemarropa”.
A continuación se muestran los diez mejores programas de televisión internacionales del año seleccionados por Variedades equipo internacional. No están enumerados en orden de importancia, aunque “Adolescencia” ciertamente merece el primer puesto.
-
Adolescencia
Adolescencia
Si el inesperado éxito televisivo del año pasado fue “Baby Reindeer”, este año fue, por un margen considerable, “Adolescent”. La miniserie one-shot de Netflix, sobre un adolescente acusado de asesinar a una compañera de clase, sorprendió a casi todos a los pocos días de su lanzamiento, elogiada por su destreza técnica, actuaciones impresionantes y una historia profundamente actual. Rápidamente comenzó a batir récords mundiales de visualización para Netflix y ha dominado las entregas de premios del año desde entonces, con una gran cantidad de premios Primetime Emmy, incluido uno para el recién llegado Owen Cooper, que entonces tenía 15 años, lo que lo convirtió en el ganador masculino más joven en la historia de los premios. Pero eso no fue todo: su tema central sobre los peligros de las redes sociales para los niños y la manosfera en línea se convirtió en un importante tema de conversación a nivel mundial y provocó un debate nacional en el Reino Unido, donde se discutió en el parlamento británico. Como reconocieron recientemente su escritor Jack Thorne y el director Philip Barantini, dondequiera que vayan sus carreras a partir de aquí, es probable que nunca vuelvan a experimentar algo parecido a “Adolescencia”.
Alex Ritman
-
Callejón sin salida
¿De qué programa es probable que le hables a tu familia durante un asado navideño? Si su objetivo es estropear el almuerzo, lo más probable es que “Dead End”, de la directora flamenca Malin-Sarah Gozin, sea el título más memorable proyectado en las Canneseries de este año. Esta comedia oscura gira en torno al detective Ed Bex, quien es capaz de vislumbrar los últimos momentos de una persona muerta lamiendo, o mejor aún comiéndose, una pequeña parte de su cadáver. Pasa gran parte del Ep. 2 tratando de robar un dedo del pie perteneciente a la víctima de asesinato 2 de la morgue para mordisquear un poco. Al igual que “Clan” de Gozin, que fue adaptado al éxito de Apple TV “Bad Sisters”, esta es una mezcla de géneros de thriller cómico de asesinatos y drama familiar que plantea un punto serio, aquí, sobre el consumo de alimentos animales. Está producida por Caviar y Lompvis de Bélgica, y es parte del notable auge televisivo de Flandes, que tuvo más títulos en Canneseries o en el escaparate Mipcom Fresh TV Fiction de The Wit que cualquier otra región o país del mundo.
John Hopewell
-
La seducción
“La Seducción” no es simplemente otra adaptación de “Les Liaisons Dangereuses” de Pierre Choderlos de Laclos. La serie de seis capítulos, dirigida por Anamaria Vartolomei y Diane Kruger, ofrece una versión juvenil, sexy y claramente feminista de la novela de culto: una historia de origen que traza el ascenso de De Merteuil, antes de su transformación en cómplice de Valmont. El original de HBO está dirigido por Jessica Palud, cuya última película, “Being Maria”, relató el viaje de la artista pionera Maria Schneider durante el tumultuoso rodaje de “El último tango en París” de Bernardo Bertolucci. “La Seducción” reúne a Palud con Vartolomei, quien interpreta al tenaz De Merteuil. A ella se une Kruger (“Malditos bastardos”) como su mentora, Madame de Rosemonde, la tía de Valmont. Vincent Lacoste (“Una vida privada”) interpreta a un joven Valmont, mientras que Lucas Bravo, el chef destacado de “Emily in Paris”, encarna al libertino moralmente corrupto. La brillante serie ambientada en el siglo XVIII se rodó en varios castillos de París.
Elsa Keslassy
-
Orden negra
El drama carcelario indio de Netflix, “Black Warrant”, aterriza con el tipo de autoridad que proviene de un creador que sabe cómo convertir la podredumbre institucional en un drama apasionante. Ambientada en la famosa cárcel de Tihar de Delhi, la serie se basa en las memorias del ex superintendente Sunil Gupta y marca otra entrada intransigente en la obra de Vikramaditya Motwane, después de “Udaan”, “Sacred Games” y “Jubilee”, todas las cuales interrogaron el poder, la ambición y la decadencia moral en entornos muy diferentes. Encabezada por un Zahan Kapoor enroscado y silenciosamente autoritario, “Black Warrant” se resiste a las tácticas de choque fáciles y, en cambio, se concentra en la crueldad banal y la ética negociada de la vida en prisión, donde la corrupción es sistémica y el idealismo una carga. El impacto del programa se ha visto subrayado por múltiples victorias en los Premios Creativos de la Academia Asiática, lo que lo consolida como una de las obras de prestigio más creíbles de Netflix India en los últimos años en lugar de otra entrada criminal que persigue algoritmos.
Ramachandran por otro lado
-
Los traidores famosos
Aunque Estados Unidos sólo ha hecho versiones llenas de celebridades del reality show de novela policíaca “The Traitors”, este año los creadores británicos del formato finalmente dieron una vuelta al concepto. El resultado fue una de las mejores televisiones del año, a quemarropa. “The Celebrity Traitors” de la BBC superó las expectativas y rompió récords de rating al regalarnos momentos como el pedo de Celia Imrie escuchado en todo el mundo, las atrevidas acusaciones cortesía del atleta olímpico Tom Daley y el sorprendentemente emotivo discurso ganador de Alan Carr, todos presentados por la fabulosa Claudia Winkleman. Durante un par de meses, pareció que el país finalmente había llegado a un acuerdo: gracias a Dios, volverá el año que viene.
Elise Shafer
-
El amor es ciego:Habibi
Netflix obtuvo una nominación en los Premios Emmy Internacionales 2025 en la categoría Entretenimiento sin guión por “Love is Blind, Habibi”, la adaptación árabe de su exitoso programa de citas. Filmado en Dubai y copresentado por la actriz saudita Elham Ali y su esposo, Khaled Saqr, presenta a solteros de la región (incluidos Arabia Saudita, Líbano, Marruecos, Irak y Kuwait, pero que viven en los Emiratos Árabes Unidos) que buscan el amor sin poder ver a su posible pareja, según el formato del programa. Pero “Love is Blind: Habibi” se destacó de sus homólogos internacionales al centrarse más en la familia, mostrando la participación de la familia en el proceso de compromiso, valores compartidos, tradiciones culturales, nada de alcohol y ausencia de intimidad física en las etapas iniciales, lo que supuso un enfoque refrescante para muchos espectadores. Encabezó el top 10 de los programas de televisión en lengua no inglesa más vistos a nivel mundial de Netflix en sus primeras dos semanas, atrayendo a millones de espectadores, destacando el apetito global por los reality shows centrados en los árabes.
Nick Vivarelli
-
dias perfectos
En los últimos años, el verdadero crimen ha arrasado en Brasil. Sin embargo, cuando se trata de ficción, ningún talento es tan buscado como el novelista y guionista Raphael Montes, quien escribió la novela “Scars of Beauty” de HBO Max mientras Netflix adapta su propia novela “A Estranha na Cama”. Montes también vio a Globoplay, el servicio VOD de Globo, adaptar otra novela en “Perfect Days”. Un estilo elegante que traspasa los límites del sexo: disfruta de un fantástico trío en el Ep. 1 – pero un thriller de abducción psicológica que se oscurece rápidamente y que explora la patología del narcisismo masculino, “Perfect Days” se convirtió en la serie original más vista de Globoplay este verano. También destaca a la estrella Julia Dalavia, la directora Joana Jabace (“Precious Pearl”) y la escritora Claudia Jouvin (“The Nightshifter”, y ahora trabaja en el próximo de Ron Leshem) como talentos a seguir y es una gran victoria para Anonymous Content Brazil, la asociación respaldada por CAA entre RT Features de Rodrigo Teixeira y Anonymous Content.
John Hopewell
-
Portobello
El venerado autor italiano Marco Bellocchio reconstruye una de las parodias de justicia más clamorosas de Italia en esta serie limitada de HBO que se lanzó en el Festival de Cine de Venecia y viajó a Toronto y Busan. “Portobello” profundiza en la historia real del popular presentador de televisión italiano Enzo Tortora, quien, entre otros programas, dirigió un programa de juegos en horario estelar con el mismo título que se emitió en la emisora estatal italiana RAI durante siete temporadas a partir de 1977. La serie de Bellocchio, que ha sido elogiada por The Guardian como “potente y seria, mordazmente divertida y mordazmente cínica”, es un relato vívido de cómo Tortora, en 1985, pasó de ser una estrella de televisión de primer nivel a ser condenada injustamente por conspirar con el sindicato del crimen napolitano conocido como Camorra. Tortora está potentemente interpretado por el frecuente colaborador de Bellocchio, Fabrizio Gifuni, quien interpretó al ex primer ministro italiano Aldo Moro en la anterior serie de televisión limitada de Bellocchio, “Exterior Night”, sobre el secuestro y asesinato del líder del país en 1978 por terroristas de las Brigadas Rojas. “Portobello”, producida por Kavac Film de Bellocchio en conjunto con Our Films, propiedad de Mediawan, será la primera producción italiana original de HBO que se lanzará en la plataforma de transmisión HBO Max, debutando en 2026. La serie estará disponible en HBO Max a nivel mundial, incluidos EE. UU., América Latina y Europa, excepto Francia y Alemania.
Nick Vivarelli
-
La anatomía de un momento
Ninguna serie del principal operador español de televisión de pago/SVOD, Movistar Plus+, ha tenido mayor impacto en España que “La anatomía de un momento”, una crónica de seis capítulos sobre cómo tres extraños compañeros de cama –el ex primer ministro franquista Adolfo Suárez, el jefe del Partido Comunista, Santiago Carrillo, y el general reformista Manuel Gutiérrez Mellado– ganaron la democracia para España en 1976-77. Una oda a la empatía a través de la división política dirigida con estilo cinematográfico por Alberto Rodríguez (“La plaga”, “Marshland”) que incluye un mordaz comentario de voz en off, muestra a estas figuras de “estatura shakesperiana”, en palabras de Rodríguez, en toda su grandeza, contradicciones, defectos y patetismo final de la vida. “Anatomía” se estrenó el 20 de noviembre en Movistar Plus+ para convertirse en su serie original más vista de la historia, al tiempo que se llevó todos los premios en España. Producida con DLO Producciones de Banijay, “Anatomy” es también el fruto temprano de uno de los ejes de producción y distribución televisiva más apasionantes de Europa: entre Movistar Plus+ y Arte France.
John Hopewell
-
Demasiado
La creadora de “Girls”, Lena Dunham, hizo su tan esperado regreso a la televisión en julio con “Too Much”, una serie de comedia romántica semiautobiográfica de Netflix sobre la expatriada desconsolada Jess (Meg Stalter), quien se muda a Londres y cae en los brazos de un músico inglés emocionalmente atrofiado llamado Felix (el encantador Will Sharpe). Es una historia tan antigua como el tiempo, pero Dunham simultáneamente presenta una nueva versión y la remonta a los días de gloria de las películas de Richard Curtis con su escritura ingeniosa, referencias precisas y personajes con los que se puede identificarse. Aunque el programa no regresará para una segunda temporada, el final de la boda en el ayuntamiento (alerta de spoiler) deja en claro que Jess y Felix obtuvieron su felicidad para siempre. No todas las series están destinadas a durar para siempre, y ahora que Dunham ha firmado un acuerdo con Netflix, todos los ojos están puestos en lo que se le ocurrirá a continuación.
Elise Shafer