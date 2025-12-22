Los mejores programas de televisión internacionales de 2025

Cuando en 2025 los servicios de streaming sellaron su dominio en el panorama televisivo internacional, superando por primera vez a las emisoras tradicionales tanto en audiencia como en inversión en contenido, los programas que se destacaron a nivel mundial no parecían haber sido generados por un algoritmo. Van desde “Adolescencia”, que fue provocada por la tóxica cultura “incel” actual en el norte de Inglaterra y contó con actores locales desconocidos, hasta piezas de época como “La Seducción”, protagonizada por Anamaria Vartolomei y Diane Kruger, que explora la manipulación sexual como una herramienta de supervivencia para las mujeres que navegan por el patriarcado parisino del siglo XVIII. También hubo reality shows, como “Love is Blind: Habibi”, nominado al Emmy internacional, y “The Celebrity Traitors”, que representaron, como acertadamente dice Ellise Shafer: “algunas de las mejores televisiones del año, a quemarropa”.

A continuación se muestran los diez mejores programas de televisión internacionales del año seleccionados por Variedades equipo internacional. No están enumerados en orden de importancia, aunque “Adolescencia” ciertamente merece el primer puesto.