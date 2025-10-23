Los mejores disfraces de Halloween para parejas en 2025

¿Estás cansado de tus disfraces de Fred y Wilma? ¿Tus cosplays de Daenerys Targaryen y Jon Snow se sienten demasiado cansados?
Los disfraces de pareja perfectos, que sean oportunos pero que no se usen en exceso, pueden ser difíciles de conseguir. Pero afortunadamente, el año pasado de programas, películas y momentos virales de la cultura pop nos ha regalado a todos dúos icónicos más que suficientes para inspirarnos en esto. Víspera de Todos los Santos. Desde Liam y Noel Gallagher hasta Taylor y Travis, aquí están los mejores disfraces de parejas para comprar este Halloween:
taylor y travis
No pensaste que podrías completar esta lista sin la mismísima reina del pop, ¿verdad? No importa en qué época estés, Halloween es el momento de no tener miedo, como Taylor y su historia de amor en la vida real.
Oasis
No digas «Truco o trato», di «Vamos, ya sabes». Si no pudiste conseguir una entrada para el Oasis gira, en la que los hermanos recientemente reunidos se embarcarán el próximo año, lo mejor (¿más o menos?) es celebrar a la querida banda de rock para Halloween.
Apilar y fumar en ‘Sinners’
Coge una chaqueta de lana de pata de gallo y una gorra roja y azul para encarnar a los elegantes gemelos interpretados por Michael B. Jordan en “Sinners”.
Mark y Helly en ‘Indemnización’
Disfraza el estilo corporativo y desalmado de Lumon Industries con este adorable disfraz de pareja inspirado en la pareja televisiva favorita de todos: Mark y Helly.
Los Ratliff en ‘El loto blanco’
Todo lo que necesitas es una camiseta de Duke, frascos de pastillas y el ceño fruncido de un multimillonario en problemas para este sencillo disfraz de dúo.
RFK Jr. y su gusano cerebral
En muchos sentidos, el gusano parásito que, según RFK Jr., le devoró el cerebro antes de morir en 2010, fue uno de los personajes principales de la temporada electoral de 2024.
Beetlejuice y Lydia Deetz
Hasta que la muerte los separe, o tal vez ni siquiera entonces, si le preguntas a Barbara y Adam de Beetlejuice. Compre sus disfraces llamativos (y llamativos) para disfrutar de un retroceso clásico.
Glinda y Elphaba
“Porque te conocí, he cambiado para siempre”. Eso es lo que tú y tu pareja podéis cantar toda la noche mientras os lo pasáis genial vistiéndoos como la Malvada Bruja del Oeste y Glinda la Buena.
Charli XCX y Benny Blanco
La pareja de mejores amigos al mando del renacimiento indie sórdido, Benny y Charli.
Elisabeth Sparkle y su yo más joven
No necesitas un inyectable no aprobado por la FDA para convertirte en una versión más joven de Elisabeth Sparkle este Halloween. Este disfraz de pareja, inspirado en la película de terror corporal dirigida por Demi Moore, es probablemente el mejor para parejas de madre e hija.
Deadpool y Lobezno
Nunca ha habido un momento más adecuado para disfrazarse de los superhéroes de Marvel, interpretados por Hugh Jackman y Ryan Reynolds en la secuela con clasificación R de este verano.
Barbie y Ken
Barbie fue el disfraz preferido el año pasado, pero si tienes una nueva pareja con quien formar pareja este 31 de octubre, entonces no querrás perder la oportunidad de vestirte como una Barbie y un Ken retro patinadores del éxito de taquilla en tonos chicle de Greta Gerwig.
Los Targaryen de ‘La Casa del Dragón’
La serie precuela de “Juego de Tronos” de Amazon sigue siendo la comidilla de la ciudad un año después. Aún más intrigante es la amplia gama de disfraces que puedes obtener del gran elenco de personajes.
Morticia y Gómez Addams
Los Addams son un disfraz atemporal para parejas de Halloween.
Rick y Morty… y Pickle Rick
Un buen disfraz de Rick y Morty parece necesario desde hace mucho tiempo. Ponte una peluca electrificada e interpreta al científico imprudente y alcohólico Rick, o usa una máscara con los ojos muy abiertos para interpretar a su constantemente desconcertado nieto Morty. O simplemente póngase un disfraz de pepinillo inflable para actuar como el alter ego de Rick, Pickle Rick.