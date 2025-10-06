Los mejores disfraces de Halloween para 2025

Es probable que veas una multitud de túnicas de baño a cuadros en las calles esto Víspera de Todos los Santos. Pero a diferencia de los años pasados, no fumarán un cigarro falso como Tony Soprano. En cambio, la película Bros tendrá un vape y un rifle a cuestas mientras asuman el papel de Bob Ferguson de Leonardo DiCaprio de «Una batalla tras otra. «
La última epopeya de Paul Thomas Anderson es solo una de las películas y programas de televisión este año que es una mina de oro para la inspiración de disfraces este Halloween. El diseño de disfraces en Hollywood solo se ha vuelto más grande y mejor en los últimos años, lanzando un foco de atención a la ropa de los personajes como nunca antes, desde el hábito completamente blanco de la hermana Liesl en el «esquema de feniciano» de Wes Anderson hasta el uniforme de Brad Pitt como piloto de carreras Sonny Hayes.
Fuera de la pantalla, los músicos también han aumentado su juego este año con conjuntos de escenario dignos de disfraces. Inspirarse en Roan Chappell con una peluca roja de camiones de fuego, o celebrar OasisEl Tour de Reunión Eléctrica con un elegante atuendo de parejas inspiradas en Liam y Noel Gallagher. Si su disfraz huele a cerveza, ego y nostalgia de Britpop, lo está haciendo bien.
Compre el mejor Halloween de la cultura pop de la cultura disfraces para 2025 a continuación:
Bob Ferguson en ‘una batalla tras otra’
La túnica a cuadros de la firma recibe un defensor incondicional en Bob Ferguson de Leonardo DiCaprio, mientras huye de su casa en su ropa de salón en «una batalla tras otra». Combínalo con un rifle y un vape, y serás miembro del francés 75 en poco tiempo. Solo asegúrate de recordar qué hora es …
Madre
Traiga el coleccionable de bolsillo más codiciado del año en su tamaño humano con un disfraz inspirado en Labubu, a partes iguales aterrador y adorable.
Oasis
Si su disfraz huele a cerveza, ego y nostalgia de Britpop, lo está haciendo bien. Celebre la gira de reunión eléctrica de Oasis con un elegante atuendo inspirado en Liam y Noel Gallagher’s London Streetwear.
Sonny Hayes en ‘F1’
Los disfraces de F1 volverán a primer plano este año después del giro muy esperado de Brad Pitt como el conductor ficticio Sonny Hayes en el éxito de taquilla de Apple.
Gladys en ‘armas’
Empareje un viento neón de los años 80 con rayas de sangre y rímel manchado para dominar el golpe de horror de este otoño.
Taylor Swift en ‘Life of a Showgirl’
Ve el glamour de las Vegas de imitación y pluma para anular la nueva era de «Life of a Showgirl» de Swift.
‘Cazadores de demonios de KPOP’
Una mirada de sueño para dúos y grupos: faldas plisadas a juego, botas de combate y katanas de neón a la Grupo animado de K-Pop de caza de demonios en la boca de todos este año.
Frankenstein
Aumenta una versión de Gothic-Meets-Glam sobre Frankenstein por delante del turno de Jacob Elordi como el monstruo verde este otoño.
Pila y humo en ‘pecadores’
Glinda y Elphaba en ‘Wicked’
No es demasiado tarde para ir rosa tul o glamour verde Este Halloween antes de la segunda entrega de Jon M. Chu de «Wicked» este diciembre.
Mark y Helly en ‘Severence’
Cosplay The Soulless, estilo corporativo de Lumon Industries en este adorable disfraz de parejas inspiradas en la pareja de televisión favorita de todos: Mark y Helly.
Hermana Liesl en ‘esquema fenicio’
La más elegante monja del año va para la hermana Liesl en «Schema Fonénico», que será el disfraz de Wes Anderson este año.
Chappell Roan en ‘The Subway’ Video musical
Victoria Ratliff en ‘The White Lotus’
Visite el White Lotus Resort de Tailandia como Victoria Ratliff con un vestido floral ventoso, un paraguas de Parasol y un suministro saludable de Lorazepam.
Charli xcx
«Brat Summer» todavía está vivo para los verdaderos Ravers, especialmente para aquellos que han tomado un lado en la supuesta carne de res entre las dos reinas de Pop.
El desafío
Para un guiño más sutil a Brat Summer, vaya con el DJ subterráneo Ifyky The Dare, siempre con su uniforme de traje y tonos negros.
Sra. Rachel
Si quieres sentirte como un ícono absoluto disfrazarse de la Sra. Rachel y el esposo. Si bien no es necesario el complemento de marido, todo lo que necesita para convertirse en el PIEL PIED literal de niños pequeños y bebés en los Estados Unidos es una diadema rosa, una camisa rosa y un par de overoles. Esta reina del canal de YouTube «Canciones para Littles» es la persona más importante en la vida de todos los padres y merece un lugar en los salones de 2025 de la fama de disfraces de Halloween.
Elisabeth Sparkle en ‘La sustancia’
No necesita un inyectable no aprobado por la FDA para convertirse en Elisabeth Sparkle este Halloween. Simplemente tome su atuendo de entrenamiento de los 80 inspirado en Jane Fonda y vole la cámara un beso descarado.
Cinco Siwa
Vestirse como el cambio de marca de JoJo Siwa es tan fácil como comprar un disfraz de beso: su clara inspiración (incluso si no lo sabe).
Bella Baxter en ‘pobres cosas’
Baaaaa. Uno de los personajes más excéntricos de Yorgos Lanthimos, Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, es divertida para este año.
Duna
No necesitas que CGI se transforme en Paul Atriedes este Halloween.
Ansiedad en ‘Inside Out 2’
Este es para las niñas Lexapro que se sintieron vistas por la ansiedad muy identificable en «Inside Out 2».
Travis Kelce
Taylor y Travis son más que la pareja «it» del año, ahora son la pareja comprometida. Y no puedes equivocarte disfrazándose como el ala cerrada de los Chiefs con el uniforme de fútbol debajo.
Sabrina Carpenter
La estrella del pop de 5 pies de altura, actualmente en la segunda etapa de su gira «Short N ‘Sweet» seguramente será uno de los trajes más populares este año. Además, haz que una amiga se vaya de alienígena y tienes un disfraz de parejas de su icónica actuación de VMA.
Carmy en ‘el oso’
Un delantal azul, una camiseta blanca y docenas de tatuajes de flash temporales, y nadie podrá distinguirle a usted y a Carmy separados. Puntos de brownie adicionales si puedes alcanzar sus cerraduras dignas de lujuria con El gel a su estilista se jura.
Larry David en ‘Curb Your Enthusiasm’
Nunca es un mal momento para vestirse como el cascarrabias favorita de Hollywood. Todo lo que necesitas es una peluca gris y caldada, vasos de marco de alambre y una pizca de actitud neurótica y estás listo.
Copa Stanley
El personaje principal de 2025 podría ser una botella de agua. Celebre el buque de bebidas más popular, que ha incitado las peleas literal de puños, disponibles exclusivamente donde todo comenzó: Objetivo.