Los mejores disfraces de Halloween para 2025

Es probable que veas una multitud de túnicas de baño a cuadros en las calles esto Víspera de Todos los Santos. Pero a diferencia de los años pasados, no fumarán un cigarro falso como Tony Soprano. En cambio, la película Bros tendrá un vape y un rifle a cuestas mientras asuman el papel de Bob Ferguson de Leonardo DiCaprio de «Una batalla tras otra. «

La última epopeya de Paul Thomas Anderson es solo una de las películas y programas de televisión este año que es una mina de oro para la inspiración de disfraces este Halloween. El diseño de disfraces en Hollywood solo se ha vuelto más grande y mejor en los últimos años, lanzando un foco de atención a la ropa de los personajes como nunca antes, desde el hábito completamente blanco de la hermana Liesl en el «esquema de feniciano» de Wes Anderson hasta el uniforme de Brad Pitt como piloto de carreras Sonny Hayes.

Fuera de la pantalla, los músicos también han aumentado su juego este año con conjuntos de escenario dignos de disfraces. Inspirarse en Roan Chappell con una peluca roja de camiones de fuego, o celebrar OasisEl Tour de Reunión Eléctrica con un elegante atuendo de parejas inspiradas en Liam y Noel Gallagher. Si su disfraz huele a cerveza, ego y nostalgia de Britpop, lo está haciendo bien.

Compre el mejor Halloween de la cultura pop de la cultura disfraces para 2025 a continuación:

Bob Ferguson en ‘una batalla tras otra’

© Warner Bros/Cortesía Everett Collection

La túnica a cuadros de la firma recibe un defensor incondicional en Bob Ferguson de Leonardo DiCaprio, mientras huye de su casa en su ropa de salón en «una batalla tras otra». Combínalo con un rifle y un vape, y serás miembro del francés 75 en poco tiempo. Solo asegúrate de recordar qué hora es …

Madre

AP

Traiga el coleccionable de bolsillo más codiciado del año en su tamaño humano con un disfraz inspirado en Labubu, a partes iguales aterrador y adorable.

Oasis

Getty Images

Si su disfraz huele a cerveza, ego y nostalgia de Britpop, lo está haciendo bien. Celebre la gira de reunión eléctrica de Oasis con un elegante atuendo inspirado en Liam y Noel Gallagher’s London Streetwear.

Chaqueta tricot icónica delantero de adidas Boys Boys, Black Adi, grande

Sonny Hayes en ‘F1’

Cortesía de la colección Everett

Los disfraces de F1 volverán a primer plano este año después del giro muy esperado de Brad Pitt como el conductor ficticio Sonny Hayes en el éxito de taquilla de Apple.

Gladys en ‘armas’

Warner Bros.

Empareje un viento neón de los años 80 con rayas de sangre y rímel manchado para dominar el golpe de horror de este otoño.

Taylor Swift en ‘Life of a Showgirl’

Cortesía de gestión de derechos TAS

Ve el glamour de las Vegas de imitación y pluma para anular la nueva era de «Life of a Showgirl» de Swift.

Tomba de estilo vintage rugiente de 20 años

Tabón de pluma de mujer

‘Cazadores de demonios de KPOP’

Netflix/juegos épicos

Una mirada de sueño para dúos y grupos: faldas plisadas a juego, botas de combate y katanas de neón a la Grupo animado de K-Pop de caza de demonios en la boca de todos este año.

Frankenstein

Aumenta una versión de Gothic-Meets-Glam sobre Frankenstein por delante del turno de Jacob Elordi como el monstruo verde este otoño.

Pila y humo en ‘pecadores’

© Warner Bros/Cortesía Everett Collection

Glinda y Elphaba en ‘Wicked’

Imágenes universales

No es demasiado tarde para ir rosa tul o glamour verde Este Halloween antes de la segunda entrega de Jon M. Chu de «Wicked» este diciembre.

Mark y Helly en ‘Severence’

Apple TV+

Cosplay The Soulless, estilo corporativo de Lumon Industries en este adorable disfraz de parejas inspiradas en la pareja de televisión favorita de todos: Mark y Helly.

Hermana Liesl en ‘esquema fenicio’

© FOCUS FARTURAS/CORTESIA COLECCIÓN EVERETT

La más elegante monja del año va para la hermana Liesl en «Schema Fonénico», que será el disfraz de Wes Anderson este año.

Chappell Roan en ‘The Subway’ Video musical

Victoria Ratliff en ‘The White Lotus’

Stefano Delia/HBO

Visite el White Lotus Resort de Tailandia como Victoria Ratliff con un vestido floral ventoso, un paraguas de Parasol y un suministro saludable de Lorazepam.

Charli xcx

Cortesía de Harley Weir

«Brat Summer» todavía está vivo para los verdaderos Ravers, especialmente para aquellos que han tomado un lado en la supuesta carne de res entre las dos reinas de Pop.

El desafío

Wwd a través de Getty Images

Para un guiño más sutil a Brat Summer, vaya con el DJ subterráneo Ifyky The Dare, siempre con su uniforme de traje y tonos negros.

Sra. Rachel

Si quieres sentirte como un ícono absoluto disfrazarse de la Sra. Rachel y el esposo. Si bien no es necesario el complemento de marido, todo lo que necesita para convertirse en el PIEL PIED literal de niños pequeños y bebés en los Estados Unidos es una diadema rosa, una camisa rosa y un par de overoles. Esta reina del canal de YouTube «Canciones para Littles» es la persona más importante en la vida de todos los padres y merece un lugar en los salones de 2025 de la fama de disfraces de Halloween.

Elisabeth Sparkle en ‘La sustancia’

Gravemente

No necesita un inyectable no aprobado por la FDA para convertirse en Elisabeth Sparkle este Halloween. Simplemente tome su atuendo de entrenamiento de los 80 inspirado en Jane Fonda y vole la cámara un beso descarado.

Disfraz de aeróbics de entrenamiento de los 80

Cinco Siwa

Christopher Polk para la variedad

Vestirse como el cambio de marca de JoJo Siwa es tan fácil como comprar un disfraz de beso: su clara inspiración (incluso si no lo sabe).

Besar el disfraz de Paul Stanley

Bella Baxter en ‘pobres cosas’

Fotos de Searchlight

Baaaaa. Uno de los personajes más excéntricos de Yorgos Lanthimos, Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, es divertida para este año.

Duna

© Warner Bros/Cortesía Everett Collection

No necesitas que CGI se transforme en Paul Atriedes este Halloween.

Ansiedad en ‘Inside Out 2’

Pixar Animation Studios

Este es para las niñas Lexapro que se sintieron vistas por la ansiedad muy identificable en «Inside Out 2».

Ansiedad adentro out 2 disfraz

Travis Kelce

Getty Images

Taylor y Travis son más que la pareja «it» del año, ahora son la pareja comprometida. Y no puedes equivocarte disfrazándose como el ala cerrada de los Chiefs con el uniforme de fútbol debajo.

Disfraz de Kansas City Chiefs

Sabrina Carpenter

Billboard a través de Getty Images

La estrella del pop de 5 pies de altura, actualmente en la segunda etapa de su gira «Short N ‘Sweet» seguramente será uno de los trajes más populares este año. Además, haz que una amiga se vaya de alienígena y tienes un disfraz de parejas de su icónica actuación de VMA.

Corsé de bustier bustier recortado en el corazón

Carmy en ‘el oso’

Matt Dinerstein/FX

Un delantal azul, una camiseta blanca y docenas de tatuajes de flash temporales, y nadie podrá distinguirle a usted y a Carmy separados. Puntos de brownie adicionales si puedes alcanzar sus cerraduras dignas de lujuria con El gel a su estilista se jura.

Larry David en ‘Curb Your Enthusiasm’

Cortesía de HBO

Nunca es un mal momento para vestirse como el cascarrabias favorita de Hollywood. Todo lo que necesitas es una peluca gris y caldada, vasos de marco de alambre y una pizca de actitud neurótica y estás listo.

Copa Stanley

El personaje principal de 2025 podría ser una botella de agua. Celebre el buque de bebidas más popular, que ha incitado las peleas literal de puños, disponibles exclusivamente donde todo comenzó: Objetivo.