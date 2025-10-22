Los mejores calendarios de Adviento para 2025: Stranger Things, Star Wars

La cuenta regresiva para las fiestas se volvió mucho más divertida este año, con una serie de calendarios con puertas nuevas inspirados en algunas de tus estrellas, programas y películas de la cultura pop favoritos.

De docenas de coleccionables. Calendarios de adviento de Lego en colaboración con franquicias populares hasta las ediciones Funko Pop más vendidas de “La Oficina” y «Pokémon» Existe un calendario de adviento único para cada tipo de adicto a la cultura pop.

Nuestro favorito es este calendario de edición limitada de «Stranger Things», que te permite volver a visitar el misterioso mundo de Hawkins después de la última temporada del programa de Netflix el próximo mes. Detrás de cada una de las 11 puertas descubrirás divertidos íconos comestibles inspirados en “Stranger Things”: porciones de pizza gomosas, caramelos duros Pac-Man, paletas de gofres, dulces de cintas de casete y más.

Compre los mejores calendarios de adviento de la cultura pop a continuación:

NUEVO LANZAMIENTO Calendario de Adviento de cosas más extrañas

Después de la última temporada en noviembre, adéntrate en el extraño mundo de Hawkins con este calendario de adviento de edición limitada. Detrás de cada una de las 11 puertas descubrirás divertidos íconos comestibles inspirados en “Stranger Things”: porciones de pizza gomosas, caramelos duros Pac-Man, paletas de gofres, dulces de cintas de casete y más.

NUEVO LANZAMIENTO Calendario de Adviento de Super Mario 2025

Mejora tu temporada navideña con este tesoro festivo del Reino Champiñón. Detrás de 24 puertas numeradas encontrarás una emocionante colección de queridos personajes y divertidos accesorios, con variantes nunca antes vistas como Santa Mario, Snowman Mario y Snowman Luigi.

El exclusivo calendario de adviento de 12 días “Elf” de William y Sonoma celebra la dieta de dulces dietéticos del querido Buddy el Elfo en el Polo Norte. Detrás de las puertas numéricas hay coloridos caramelos, chocolates con leche, jarabe de arce, una adorable galleta de azúcar Mr. Narwhal, malvaviscos y más.

Dragon Ball Z: El calendario oficial de Adviento $11.20

$18.79

40% de descuento

Comprar ahora

Prepárate para potenciar la cuenta atrás de tus fiestas con Goku, Vegeta y el resto de los Z-Fighters. El Calendario de Adviento oficial de Dragon Ball Z ofrece 25 días de sorpresas, cada una escondida detrás de su propia puertecita (pegatinas, botones de hojalata, un tarjetero para teléfono inteligente y más), todo inspirado en el mundo épico de Dragon Ball Z. Ya sea que estés reviviendo enfrentamientos de Super Saiyan o simplemente desees una sorpresa festiva todos los días hasta el 25 de diciembre, este calendario es un regalo espectacular para los fanáticos de todas las edades.

Calendario de Adviento de codificación de juegos retro

Calendario de Adviento LEGO Star Wars

El período previo a las fiestas recibe un tratamiento intergaláctico con este detallado set de Star Wars, actualizado para incluir productos de la temporada 2 de “The Mandalorian”. Detrás de cada puerta hay un vehículo, arma o accesorio para construir inspirado en la popular serie Disney Plus, además de siete minifiguras del programa, incluidos Mando, Baby Yoda, Scout Trooper, Storm Trooper y Tusken Raider, entre otros. Mira más Mercancía de “Star Wars” aquí.

¡Funko Pop! Calendario de Adviento: Star Wars

Cuenta atrás para Navidad con Jedi y Sith. En cada una de las 24 puertas, encontrarás un Funko Pocket Pop con los personajes de Star Wars en su máxima expresión invernal.

¡Funko Pop! Calendario de Adviento: Marvel

Tu favorito Maravilla Los superhéroes reciben un toque navideño en este calendario de Adviento festivo, que presenta 24 Funko Pocket Pops inspirados en la franquicia.

Solo en casa: el calendario de adviento oficial de AAAAA

Este encantador clásico navideño es el calendario de adviento perfecto, ya que presenta un árbol emergente con 24 adornos de papel que recuerdan algunas de las escenas más memorables de la película. Algunas de las desventuras de Kevin incluidas son el incidente de la tarántula, el truco para después del afeitado y sus numerosos chistes de audio para despejar sospechas. El calendario no solo viene con un folleto titulado “Guía de Kevin para bromas navideñas (inofensivas)”, sino que también puede agregar al árbol cada día una pieza de decoración única para colocar durante la temporada navideña.

Pesadilla antes de Navidad: Calendario oficial de Adviento: Delicias macabras

Cualquier fanático del clásico de culto apreciará este macabro calendario de adviento, que reúne las mejores partes de Halloween y Navidad para una cuenta atrás nostálgica para las fiestas. El calendario inspirado en Tim Burton incluye minilibros, tarjetas, adornos y otras referencias a la icónica película de 1993.

Calendario festivo de Pokémon Deluxe

“Atrápalos a todos” en este Calendario de Cuenta Regresiva de Pokémon, cuyas puertas esconden 24 figuras y dioramas de Pokémon diferentes para agregar a tu colección.



¡Funko Pop! Calendario de Adviento: La Oficina

Agregue a su colección Funko Pop este divertido calendario de adviento con el tema «Office», que viene con figuras animadas de sus empleados favoritos de Dunder Mifflin, incluidos Dwight, Michael, Jim, Pam y más.



Calendario de adviento de Lego Harry Potter

Si un maratón de “Harry Potter” es parte de tu tradición navideña, entonces necesitas este nuevo calendario de adviento inspirado en Hogwarts de LegoCon figuras para construir que puedes usar para recrear tus escenas favoritas de la franquicia mágica. Para fin de mes, tendrás figuras de Ron, Hermione, Draco, Dudley Griphook y Harry Potter para jugar y coleccionar con imaginación. Mira más Mercancía de “Harry Potter” aquí.

Calendario de cuenta atrás de películas de terror clásicas

Si eres un fanático de las películas de terror, entonces este calendario de adviento hecho a medida es para ti. Detrás de cada ventana hay magníficas escenas ilustradas de 30 películas de terror clásicas que abarcan desde los años 1920 hasta los 1970. Además, puedes voltear el calendario para aprender más sobre cada película, incluido el título y las descripciones que acompañan a cada imagen artística.

Amigos: El Calendario Oficial de Adviento, Volumen 2

Celebre las fiestas con Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey y Phoebe este año con este calendario de adviento «Friends» más vendido, una versión actualizada del popular calendario que salió el año pasado. Cada uno de los 25 cubículos viene con recuerdos únicos inspirados en el programa, que van desde adornos de papel hasta tarjetas de recetas. Mira más de lo mejor Merchandising de “Friends” para regalar este año aquí.

Calendario de Adviento de la colección de cuentos de Disney: una cuenta regresiva festiva con 24 libros

El calendario de adviento de libros de cuentos de Disney también es un éxito de ventas número uno en Amazon y sirve como el regalo perfecto antes de las fiestas para cualquier niño que busque sumergirse en cualquiera de los fantásticos libros ilustrados de Disney. El juego viene con 24 minilibros preenvueltos, que incluyen clásicos como “La Bella y la Bestia” y “Blancanieves”.