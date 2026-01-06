Jacarta – En el juego minecraft modo SupervivenciaConstruir una base o cuartel general es un paso importante para protegerte de los ataques de la mafia, almacenar artículos y desarrollar el progreso del juego.

Sin embargo, no todos bioma adecuado como base. Cada bioma tiene ventajas y desventajas que deben considerarse para que las actividades de supervivencia sean más cómodas.



Ilustraciones De Minecraft Mapa De Supervivencia

La siguiente es una lista de los mejores biomas en Minecraft para construir una base de supervivencia, acompañada de explicaciones claras y fáciles de entender. jugador principiantes o experimentados.

1. Llanuras: el bioma más cómodo para el comienzo del juego

Biome Plains es muy recomendable para jugadores principiantes. El terreno plano facilita a los jugadores construir una casa sin tener que cavar o nivelar el terreno primero.

Aparte de eso, las Llanuras tienen muchos animales como vacas, gallinas y ovejas que pueden usarse como fuente de alimento y materiales de artesanía.

Otra ventaja de este bioma es que a menudo aparecen aldeas de NPC (aldeanos). Esta aldea es muy útil porque los jugadores pueden hacer trueques, conseguir alojamiento temporal y obtener artículos importantes desde el comienzo del juego.

2. Bosque: rico en madera y adecuado para una base oculta

Biome Forest tiene una gran cantidad de árboles, por lo que los jugadores no deben preocuparse por quedarse sin madera. La madera es el material principal para fabricar herramientas, cofres de almacenamiento y bases de construcción.

Los densos árboles también hacen que este bioma sea relativamente seguro durante el día porque es difícil que la luz del sol entre, por lo que las turbas no aparecen fácilmente. Forest es adecuado para jugadores que quieran crear una base oculta o una casa en el árbol con una atmósfera natural.

3. Taiga: estética y rica en características únicas

El bioma de la Taiga es famoso por sus altos abetos y su madera que a menudo se utiliza para los edificios modernos. Aparte de eso, en la Taiga es donde surgen los lobos que pueden ser domesticados para convertirse en perros guardianes básicos.

En este bioma también puedes encontrar estructuras como pueblos de taiga e iglús. Algunos iglús incluso tienen mazmorras secretas que contienen aldeanos y aldeanos zombis, perfectas para experimentos de curación de aldeanos.

4. Sabana – Adecuado para base a largo plazo