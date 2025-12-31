VIVA – Medios Vietnam evalúa el año 2025 como un período lleno de fracasos para Selección Nacional de Indonesiatanto en el nivel senior como en los grupos de edad.

Además de los fracasos en el campo, también destacaron el cambio de entrenador, la dinámica interna de la federación y los resultados de las competiciones juveniles que se consideran muestran una crisis en el fútbol indonesio a lo largo de 2025.

Se dice que los culpables son los fracasos en varios eventos del Sudeste Asiático a un nivel más amplio, además de una serie de otros problemas tanto dentro como fuera del campo.

Tanto la selección de Indonesia como la de China aspiran a su primera victoria en esta ronda de clasificación.

medios vietnamitas, TheThao247.vn También destacó los cambios en la presidencia técnica de la selección absoluta. El despido de Shin Tae-yong y el nombramiento de Patrick Kluivert como nuevo entrenador fueron vistos como un punto de inflexión que en realidad profundizó el problema. Según ellos, el impacto de este cambio también se extendió a los grupos de edad más bajos.

La selección sub-23 es un ejemplo. Bajo la tutela de Gerald Vanenburg, se considera que Indonesia no ha cumplido las expectativas. En lugar de lograr logros, Indonesia tuvo que recibir dos resultados decepcionantes en un lapso de tiempo relativamente corto.

El primer fracaso se produjo en la Copa AFF Sub-23 de 2025, cuando Indonesia fue la anfitriona pero no logró conquistar el título. No hace mucho, el siguiente fracaso se produjo cuando la selección nacional sub-23 no pudo clasificarse para la Copa Asiática Sub-23 de 2026.

A partir de ese momento, se tildó a Indonesia de haber sufrido una derrota humillante e incluso se dijo que había destruido su sueño de participar en el Mundial de 2026.

«2025 será un recuerdo amargo para el fútbol indonesio, tanto a nivel absoluto como sub-23, sus sueños de Copa del Mundo se hacen añicos y la clasificación para las competiciones europeas se desvanece», escribieron.

Según este medio, las lesiones experimentadas por el fútbol indonesio a lo largo de 2025 no están a la altura de los logros de los que enorgullecerse. Se dice que ese año es recordado más por el colapso de la selección nacional desde el nivel senior al junior, no por los logros en el campo.

La atención no se detiene en los resultados del partido. Los medios vietnamitas consideran que el drama interno de la federación es el colmo del problema. Se dijo que la decisión del PSSI de despedir a Shin Tae-yong y reemplazarlo con Patrick Kluivert fue una política que hizo que Indonesia perdiera su identidad como jugador.