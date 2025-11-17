Los medios vietnamitas están confundidos al exponer la supuesta ‘arma secreta’ de Indra Sjafri para los SEA Games Gold 2025

VIVA – Adelante Juegos del mar Tailandia 2025, la atención del público del fútbol del sudeste asiático volverá a centrarse en la Selección Nacional Sub-22 de Indonesia. Aunque Mali fue humillado al perder tres goles sin respuesta, la cobertura de los medios vietnamitas en realidad señaló algo mucho más grande.

El medio deportivo vietnamita The Thao247 escribió sobre la supuesta estrategia oculta. PSSI Y Indra Sjafri para defender la medalla de oro de los SEA Games 2023, incluso escribió un largo informe con tono de advertencia.

Sospechan que Indonesia no utilizó deliberadamente la mejor fuerza en el test match internacional, porque está preparando una formación mucho más fuerte para luchar en Tailandia el próximo año.

El informe provocó un debate generalizado. Si joven garuda realmente está reuniendo superpotencias para repetir los éxitos de Hanoi y Camboya. Varios análisis de The Thao247 confirman esta sospecha.

1. Los medios vietnamitas destacan las políticas inusuales del PSSI

Según su informe, se sospecha que PSSI e Indra Sjafri adoptan un enfoque diferente al de otros países. En lugar de formar un equipo a partir de una serie de pruebas, Indonesia parece estar ocultando su mejor potencial.

El Thao247 escribió que la selección nacional sub-22 de Indonesia tiene como objetivo los SEA Games de 2025 con planes de convocar a los mejores jugadores, incluidos talentos que tienen carreras en el extranjero. Se dice que este paso es una estrategia para aumentar la competitividad y enfatizar la ambición de defender la medalla de oro.

2. Dos razones por las que los medios vietnamitas sospechan de Indonesia

Los Thao247 explicaron dos factores que les hicieron creer que Indonesia estaba preparando algo grande, entre ellos:

Presión tras fracasar en la clasificación para el Mundial

Se dice que el PSSI se enfrenta a la presión pública tras el fracaso de la selección absoluta en su intento de llegar lejos en la clasificación para la Copa del Mundo. Por esta razón, la actuación de la Selección Nacional Sub-22 en los SEA Games 2025 se considera un momento importante para levantar la moral de los aficionados y mantener la estabilidad de la confianza del público.

Los medios vietnamitas escribieron que el PSSI vio este evento como una oportunidad estratégica y, por lo tanto, estaba dispuesto a convocar a jugadores como Marselino Ferdinan, Adrian Wibowo y Tim Geypens para fortalecer la composición del equipo.

El regreso de Indra Sjafri

Thao247 destacó la decisión del PSSI de confiar nuevamente la presidencia del entrenador a Indra Sjafri. Esta medida se tomó después de que se considerara que los experimentos con entrenadores extranjeros en la selección absoluta no habían salido como se esperaba.