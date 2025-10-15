Los medios no persiguen los ratings con desunión

YAKARTA, VIVA – Vicepresidente RPD RI, Cucun Ahmad Syamsurijalenfatizó que su partido convocaría al Ministerio de Comunicaciones y Digital (Kivigentemente), Comisión de Radiodifusión de Indonesia (KPI), así como la gestión Trans7 sobre emisiones de programas presuntamente acosadores internado y el kiai.

«Convocaremos a representantes de Komdigi, KPI y la propia Trans7. Tendremos una audiencia sobre este tema porque es bastante grande y tiene un amplio impacto en la sociedad», dijo Cucun, citado por tvOnenewsMiércoles 15 de octubre de 2025.

Según él, la RPD tiene la responsabilidad de llevar a cabo su función de supervisión en cuestiones que causan malestar público. También enfatizó que este paso era una forma de absorber las aspiraciones de las personas que se sintieron ofendidas por la transmisión.

«Hubo tanta gente que protestó contra el programa. Por eso estamos obligados a hacer un seguimiento para que no haya malentendidos mayores», continuó.

Cucun espera que todas las partes, especialmente los actores de la industria de la radiodifusión, puedan aprender lecciones importantes de este incidente. Considera que la radiodifusión pública debe proporcionar beneficios y mantener el honor de las distintas partes, no causar conmoción.

«Es necesario un seguimiento constructivo para que cosas como ésta no sienten un mal precedente para el ecosistema de radiodifusión en Indonesia», subrayó.

Además, el político del PKB recordó que los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la formación de la opinión pública y en el mantenimiento de la unidad. Hizo hincapié en que las instituciones de radiodifusión no deberían sacrificar la ética sólo para perseguir índices de audiencia o sensación.

«Los medios de comunicación deben desempeñar una función educativa para la sociedad. En medio de una situación social dinámica como la actual, los medios de comunicación deben ser un pacificador, no un detonante de división», afirmó.

Cucun añadió que la Cámara de Representantes garantizará que las reuniones con las partes relacionadas produzcan decisiones sabias y constructivas. Destacó que se debe mantener la libertad de prensa y radiodifusión, pero esto debe ir acompañado de responsabilidad moral y social.

«No lo hagas porque quieras perseguir ratings y luego crear contenido divisivo. Eso es lo que no está permitido. Todo lo discutiremos más adelante en una reunión con Komdigi, KPI y Trans7», concluyó.