VIVA – Jay Idzes volvió a robarse la atención en la Serie A tras rendir sólidamente Sassuolo mantener un sorteo Bolonia en la semana 17 de la Liga Italiana 2025-2026. El defensa de la selección de Indonesia no sólo desempeña un papel en la defensa de la defensa, sino que también recibió un reconocimiento especial de los medios italianos gracias a su actuación.

Durante el partido completo en el Stadio Renato Dall’Ara, el domingo 28 de diciembre de 2025, hora local, Idzes se convirtió en una parte importante de la defensa de Neroverdi, capaz de reducir la presión de los locales.

El partido entre Bolonia y Sassuolo estuvo reñido desde el principio. Ambos equipos jugaron con cautela en la primera parte y no lograron marcar. El Bolonia rompió el empate poco después del descanso gracias a Giovanni Fabbian en el minuto 47, aprovechando el caos en el área de penalti.

Sassuolo respondió en el minuto 63. Tarik Muharemovic marcó el empate con un cabezazo tras recibir un saque de esquina. El 1-1 duró hasta el final del partido, asegurando que Sassuolo se llevara a casa un punto del partido fuera de casa.

Aunque concedieron un gol, la defensa del Sassuolo recibió el protagonismo. Se consideró que el dúo formado por Jay Idzes y Muharemovic parecía disciplinado y consistente durante todo el partido. Ambos lograron romper varias veces los ataques del Bolonia, especialmente en zonas peligrosas.

Estadísticamente, la contribución de Idzes es clara. Logró 11 despejes, dos tacleadas exitosas y dos intercepciones. Este récord ilustra su papel activo en reducir la presión del oponente y mantener el equilibrio de la línea defensiva.

Muharemovic también agradeció la actuación de Idzes tras el partido. Consideró que la coordinación en defensa fue uno de los factores que permitió al Sassuolo sobrevivir hasta el pitido final.

«Hemos jugado bien, incluso en defensa, y tenemos que mantenerlo», afirmó Muharemovic.

Esta sólida actuación recibió el reconocimiento del medio italiano Tutto Sassuolo. Los medios de comunicación dieron a Jay Idzes una puntuación de siete, la más alta de la plantilla del Sassuolo junto con Muharemovic. En la reseña, los dos fueron llamados “mastines napolitanos” que custodiaban el área penal de Neroverdi.

El apodo hace referencia al carácter de juego de Idzes y Muharemovic, que es fuerte, disciplinado y difícil de penetrar. Tutto Sassuolo también destacó el crucial despeje de Idzes en la línea de gol y su capacidad para robar el balón al atacante contrario.