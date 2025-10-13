Los medios israelíes se burlan diciendo que Prabowo irá a Tel Aviv después de la cumbre de Gaza, la cancela debido a la filtración de información.

Jacarta – Medios de comunicación Israel todavía afirma que el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto había dado inicialmente ‘luz verde’ a sus interlocutores para hacerlo visita visita histórica a Israel después de asistir a la Cumbre de Gaza en Sharm el-Sheikh, EgiptoLunes 13 de octubre de 2025.

Lea también: Celebrando la libertad, autobús palestino atacado por autoridades israelíes



De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia negó firmemente esta afirmación. De acuerdo a Ministerio de Asuntos Exteriores de IndonesiaEl presidente Prabowo regresará inmediatamente a su tierra natal, después de una reunión de alto nivel a la que asistieron 20 líderes estatales.

Medios Israel Tiempos de Israel Dijo que una fuente familiarizada con el asunto dijo que el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, inicialmente había dado luz verde a las fuentes para que realizaría una visita histórica a Israel el lunes.

Lea también: Trump da la bienvenida a Prabowo en la cumbre de Gaza, con una amplia sonrisa y levantando el pulgar





El presidente Prabowo Subianto llega a Egipto Foto : Ministerio de Estado Secretario Doc.

«Sin embargo, estaba muy preocupado por la resistencia interna a la medida y finalmente abandonó el plan después de que se filtró a la prensa», dijo una fuente familiarizada con el asunto. Los tiempos de Israel«, escribió

Lea también: Zulhas confirma que el presupuesto de MBG no se puede alterar en Purbaya: ese es el principal programa del presidente Prabowo



La fuente dijo que Yakarta ahora estaba tratando de salvar «las apariencias pidiendo a su Ministerio de Asuntos Exteriores que negara los informes sobre la visita prevista de Prabowo», afirmando al mismo tiempo que la visita ni siquiera había sido planeada.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia (Menlu), Sugiono, negó la noticia difundida por varios medios de comunicación en Israel que afirmaban que el presidente Prabowo Subianto planeaba visitar Israel el martes (14/10) después de completar su agenda para asistir a la cumbre en Sharm el-Sheikh, Egipto, el lunes.

«(La noticia de que el presidente planea visitar Israel, ed.) no es cierta. Según el plan inicial, el presidente regresará a Indonesia una vez finalizado el evento en Egipto», dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, en respuesta a las preguntas de los periodistas, continuado por el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, en Yakarta, el lunes.

Varios medios israelíes informaron el lunes sobre la posibilidad de que el presidente Prabowo visite Israel el martes. Sin embargo, las noticias transmitidas por los medios israelíes sólo citaron la declaración de una fuente que supuestamente estaba «consciente de la información relevante», pero los medios no mencionaron el nombre ni el cargo de la fuente que citaron.

Por lo demás, la información difundida por los medios israelíes ha sido desmentida por el Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, que acompañó al Presidente Prabowo en su visita a Egipto. En Egipto, el Presidente Prabowo también estuvo acompañado por el Secretario del Gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya.