Los medios israelíes destacan las palabras ‘Shalom’ de Prabowo al cerrar su discurso en las Naciones Unidas

Tel Aviv, Viva – Discurso Presidente República de Indonesia, Prabowo Subanto di Asamblea General de la ONU el martes 23 de septiembre de 2025. Obtenga la atención de los medios Israel. Prabowo en su discurso expresó en voz alta la solución de dos países en el contexto de la paz del conflicto israelíPalestina.

Al mismo tiempo, Prabowo afirmó que Indonesia reconocería a Israel cuando el estado judío reconoció al estado palestino, dijo el líder en su discurso en la Asamblea General de la ONU el martes.

Prabowo Subianto agregó que el mundo debe respetar los derechos de Israel a vivir de manera segura y terminar su discurso con palabras hebreas «Shalom«que se traduce en» paz «en el contexto de su declaración.

El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

Medios famosos israelíes, como Tiempos de Israel Y Puesto de Jerusalén destacó la palabra ‘shalom’ que se hizo un cierre en el discurso de Prabowo en las Naciones Unidas. Estos comentarios se usan comúnmente para saludos para judíos y cristianos.

De hecho, según los medios de comunicación israelíes, Indonesia es el país musulmán más grande del mundo y no tiene relaciones diplomáticas con Israel.

«Subianto agregó que el mundo debe respetar los derechos israelíes a vivir de manera segura y terminar su discurso con la palabra hebrea» shalom «, que se tradujo en» paz «en el contexto de su declaración», escribió «, escribió Jerusalén Post, Miércoles 24 de septiembre de 2025.

Prabowo en muchas ocasiones, siempre diciendo saludos religiosos como las religiones adoptadas por el pueblo indonesio, y lo convierten en un saludo nacional en Indonesia que generalmente decía que termine un discurso.

En su discurso en la Asamblea General de la ONU el martes, Prabowo cerró el discurso con un discurso en el Islam, ‘Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh’, continuó ‘Shalom’, luego ‘Om Shanti Shanti Om’ y ‘Namo Buddhaya’.

Prabowo dijo que la solución de dos países fue el paso correcto para resolver los conflictos de los dos países. Él cree que la solución traerá verdadera paz.

«Indonesia ha reiterado una vez más su compromiso con las dos soluciones del país al problema palestino. Solo esto conducirá a la paz. Debemos garantizar el estado para Palestina», dijo en el discurso. «Y apoyaremos todas las garantías para la seguridad israelí».

Subianto luego elogió a otros países que recientemente reconocieron a los países palestinos, incluidos Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia. «El reconocimiento del estado palestino es un paso en el lado derecho de la historia»

«Debemos reconocer a Palestina ahora. Debemos detener el desastre humanitario en Gaza. Terminar la guerra debe ser nuestra principal prioridad», agregó el líder indonesio.

