Los medios extranjeros destacan la adquisición de Indonesia de la aeronave ‘veterana’ Giuseppe Garibaldi: ¡ya tiene 40 años!

Yakarta, Viva – El plan de Indonesia para adquirir portaaviones La ex Italia, Giuseppe Garibaldi, cosechó la fuerte atención de medios extranjeros. El barco de 40 años está siendo considerado por la Marina (AL) como parte del fortalecimiento de la flota marítima.

Jefe de estado mayor Tni alEl almirante de TNI, Muhammad Ali, dijo una vez que Indonesia necesitaba un portaaviones para operaciones militares distintas de la guerra (OMSP).

British Defense Media Jane informó en marzo de 2025 que Indonesia estaba interesado Su giuseppe garibaldi (C 551). De hecho, también se llama esta compra de un paquete con 30 unidades avión de combate STOVL AV-8B HARRIER II, que es compatible con el barco.

Este rumor de adquisición se estaba fortaleciendo después de que el Ministerio de Defensa estuviera a continuación. Prabowo Subianto Firmar un acuerdo para comprar un barco de patrulla multipropósito de Italia. Varios observadores consideraron que las negociaciones de los portaaviones podrían haberse incluido en el paquete de cooperación.

Según el informe del Asia Pacific Defense Journal, Italia incluso ofrece a Giuseppe Garibaldi un precio de alrededor de 390 millones de dólares estadounidenses, aunque no se publica la oferta detallada oficial.

Especificación de Giuseppe Garibaldi Giardi Bast

Este transportista de aviones es el trabajo del astillero de Fincantiri, se lanzó en 1983 y se realizó oficialmente en 1985. Las especificaciones principales incluyen:

Longitud: 180.2 metros

Ancho: 33.4 metros

Peso completo: ± 14,150 toneladas

Velocidad: hasta 30 nudos

Capacidad: hasta 18 aviones (combinación de Harrier II y helicóptero de la Armada)

Armas: sistema de misiles de aspuro de superficie a aire, armas OTO de 40 mm de OTO, así como otros equipos de defensa aérea.

Durante su deber, Giuseppe Garibaldi había estado involucrado en las operaciones de la OTAN, incluido el conflicto de los Balcanes en la década de 1990 y las misiones militares en Afganistán.

Medios de comunicación japoneses decisiones indonesias

A pesar de tener un historial largo, los medios japoneses cuestionaron la decisión de Indonesia de ser dueño del portaaviones de «veteranos».

Tráfico japón Destacando que Italia incluso planificó este barco de 40 años para ascender o utilizar como plataforma de lanzamiento de cohetes.

Los medios cuestionaron cómo Indonesia usaría barcos con una larga historia y tecnología que ya no se consideraba joven.

«¿Cómo podría usarse este objeto ’40 -años -old ‘? El barco es un barco veterano. ¿Por qué Indonesia está tan interesada?» escribió los medios.

En su artículo, los medios de comunicación japoneses también aludieron a la historia de Giuseppe Garibaldi. Este barco fue construido originalmente para enfrentar amenazas soviéticas en el Mediterráneo.

El diseño permite el lanzamiento del avión Harrier con Ski-Jump en la proa, aunque cuando solo sirvió para operar el helicóptero. Solo después de 1989, Italia opera a Jet Harrier II desde este barco.