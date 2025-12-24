Los medios europeos dudan de que John Herdman maneje la selección nacional de Indonesia y alude al riesgo de fracaso en Asia

Jacarta – No ha habido ningún anuncio oficial, pero se habla de un nombramiento Juan Herdman como entrenador Selección Nacional de Indonesia ya ha recibido gran atención desde el exterior. Las críticas llegaron incluso de los medios europeos, que valoraron la medida PSSI esto corre el riesgo de repetir viejos errores.

medios suizos, La ventana internacionalcuestionó abiertamente la idoneidad de Herdman para el panorama futbolístico asiático. Dijeron que el PSSI tenía el potencial de quedar atrapado sólo por grandes nombres, sin un estudio en profundidad de las necesidades tácticas y los desafíos específicos en la zona de la AFC.

En su informe, los medios de comunicación calificaron el plan de nombrar a Herdman como potencial para el próximo «gran error». Los medios de comunicación incluso establecieron paralelismos con los fracasos de la época. Patricio Kluivertque se consideró que no había funcionado según las expectativas a pesar de que tenía una gran reputación.

Candidato a entrenador de la selección nacional de Indonesia, John Herdman

Según ellos, el éxito de Herdman llevó a Canadá a la cima copa del mundo 2022 no garantiza automáticamente el éxito en Asia. Creen que el PSSI parece demasiado enamorado del historial internacional de Herdman, sin considerar seriamente la idoneidad de su enfoque táctico a la cultura del fútbol asiático, que es conocida por ser compleja y pragmática.

Las principales críticas se dirigieron a aspectos de profundidad táctica y adaptabilidad. Se dice que Herdman es más destacado como motivador que como entrenador con un enfoque técnico profundo. La adaptación lingüística y cultural también se considera un gran desafío cuando se tiene que manejar el Escuadrón Garuda, que tiene características únicas.

«Herdman es realmente un gran motivador que es capaz de encender el entusiasmo de los jugadores. Sin embargo, cuando se trata de dar toques finales al más alto nivel en Asia, sus habilidades aún son muy dudosas», escribió La ventana internacional, citado el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Esta opinión provocó un debate entre los observadores del fútbol indonesio. La pregunta se reduce a las principales necesidades de la selección nacional en este momento: ¿Necesita Indonesia una figura motivadora o un entrenador con gran capacidad táctica que sea capaz de desmantelar las defensas cerradas de los equipos de Oriente Medio y Asia Oriental?

La advertencia de los medios europeos también se considera relevante considerando que los desafíos en la zona de la AFC son muy diferentes a los de la CONCACAF. La historia registra que las diferencias culturales y las barreras de comunicación son a menudo factores del fracaso de los entrenadores extranjeros en Indonesia.