Los medios de comunicación deben priorizar el más alto nivel ético

Yakarta, Viva – En una situación de seguridad indonesia cada vez más conductiva debido a la frecuencia creciente de enfrentamientos entre las masas y el aparato de aplicación de la ley, el papel de los principales medios de comunicación como los principales medios de comunicación como Limpieza de la casa de la informaciónes importante.

Leer también: La generación Z es apretada, pero ¿están demasiado seguros?



El equipo editorial y los editores de medios deben asegurarse de que la desinformación y la desinformación no se expandan, y no conducen a la propagación de actos de violencia para sacrificar vidas.

Los medios de comunicación deben ser conscientes de los esfuerzos para difundir la provocación, expresiones de odio (discurso de odio), Y broma y mantener conversaciones públicas en las redes sociales y aplicaciones de conversación constructivas en el marco de entregar aspiraciones públicas democráticas.

Leer también: Conferencia Batic 2025: Los líderes de tecnología global revelan el papel de la tecnología en la configuración del mundo de hoy



Amsi Al darse cuenta de que la institución de prensa como el cuarto pilar de la democracia era exigido por el público para poder desempeñar un papel en la realización de la integridad de la información.

Los gerentes de medios deben garantizar la existencia de ecosistemas de información que proporcionen información con precisión, confiable y confiable, lo que fomenta la creación de la sociedad democrática y mantiene los derechos humanos (HAM).

Leer también: El botín del engaño del DPR y el senen de Atrium de Mall se extiende utilizando tecnología falsa profunda de IA



Este papel es muy vital en medio de una crisis de confianza que está sucediendo actualmente. Por lo tanto, Asociación Indonesia de Medios Cibernéticos (AMSI) emitió una apelación de la siguiente manera:

1. Todos los gerentes de medios de comunicación y periodistas deben comprometerse a aplicar los estándares éticos periodísticos más altos en los informes y la publicación de noticias relacionadas con la demostración y las últimas situaciones en medio de situaciones inciertas.

2. Los medios de comunicación y los periodistas deben mantener la integridad de la información y asegurarse de que las personas reciban información objetiva, verificada y no impregnada, libre de manipulación o distorsión. Este es un principio clave para mantener la confianza pública y la democracia.

3. Los medios de comunicación deben aplicar la disciplina de verificación en la fabricación de todos los productos periodísticos y verificar activamente los hechos para refutar, por ejemplo, desinformación que están abundantes, incluidos aquellos que usan inteligencia artificial (AI) Y falso profundo.

«We hope that all media managers, especially members of AMSI throughout Indonesia, obey this open statement. The success of the media to carry out their public functions in this non -conducive situation, will ultimately increase the trust of all stakeholders of the important role of the mainstream media in a democratic country such as Indonesia,» said AMSI’s open statement signed by AMSI Chairperson Wahyu Dhyatmika and Secretary General AMSI Maryadi, martes 2 de septiembre de 2025.