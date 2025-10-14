Los medios chinos apoyan a la selección nacional de Indonesia debido al acoso de los árbitros, Tailandia llama a Jay Idzes Cs rey de la ASEAN

VIVA – Equipo Nacional Indonesia vuelve a estar en el punto de mira de dos medios extranjeros a la vez. Los medios chinos criticaron duramente el liderazgo del árbitro Ma Ning, quien dirigió el partido contra Irak, mientras que los medios tailandeses elogiaron la lucha del equipo Garuda en las eliminatorias. Copa del Mundo 2026.

Lea también: Entrenador de Malasia rociado con ex jugador de la selección nacional: céntrese en el entrenamiento del equipo, no interfiera en los asuntos de la familia



Estas dos noticias también se convirtieron en las noticias más populares. Selección Nacional de IndonesiaMartes 14 de octubre de 2025.

El medio chino Sohu también habló sobre el liderazgo del árbitro Ma Ning en el acalorado duelo entre Indonesia e Irak.

Varias decisiones del árbitro fueron consideradas perjudiciales para Garuda, empezando por una dura falta sobre Kevin Diks que no desembocó en penalti y después de la tarjeta roja que le fue perdida al jugador iraquí.

Lea también: Shin Tae-yong abre su voz sobre regresar a la selección de Indonesia para reemplazar a Kluivert



«La clasificación para el Mundial, Ma Ning volvió a generar controversia, el equipo nacional de Indonesia expresó su descontento», escribió Sohu.

Los medios de comunicación describieron cómo un partido que se suponía iba a ser reñido se convirtió en el centro de atención del árbitro.

Lea también: Cabo Verde se clasifica para el Mundial de 2026 con menos población que Tambun Bekasi



«El foco de este juego estuvo en un árbitro chino, Ma Ning. Los jugadores iraquíes vitorearon, los jugadores indonesios lloraron y Ma Ning fue escoltado apresuradamente fuera del campo», continúa el informe.

No sólo los aficionados indonesios, sino también el público chino criticaron el estilo de liderazgo de Ma Ning, que se consideraba que tomaba demasiadas decisiones cuestionables.

Los medios tailandeses se quitan el sombrero: Indonesia ahora es el rey ASEAN

A pesar de que no lograron avanzar a la final de la Copa del Mundo de 2026, la lucha de la selección nacional de Indonesia recibió el reconocimiento de los medios tailandeses, Ball Thai.

Calificaron al equipo de Garuda como el equipo más destacado del sudeste asiático en el evento de clasificación.

«Antes, cuando hablábamos del fútbol de la ASEAN en el gran escenario, Tailandia o Vietnam siempre eran los favoritos. Ahora es Indonesia quien ha llegado a la cuarta ronda», escribió Ball Thai.

White Elephant Country Media destacó cambios importantes en la selección nacional de Indonesia, que ahora es mucho más estable, competitiva y ha alcanzado el nivel regional más alto.

«El equipo que alguna vez estuvo lleno de problemas se ha convertido ahora en el único representante de la ASEAN que ha sobrevivido hasta ahora», continuó.