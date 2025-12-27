VIVA – Los esfuerzos de los clubes saudíes por elevar el prestigio de su liga ya no dependen únicamente de la contratación de estrellas de talla mundial. En medio de la competencia global en la industria del fútbol, ​​la atención ahora también se centra en el poder de mercado y una gran base de fanáticos.

Los medios británicos consideran que esta es una forma eficaz de ampliar el alcance. Liga profesional saudí es atrayendo jugadores de Indonesia. Además del rendimiento en el campo, se considera que la presencia de jugadores indonesios puede aportar una importante exposición digital.

Esta opinión fue transmitida por el columnista. el guardiánJohn Duerden, el miércoles 24 de diciembre de 2025. Según él, la Saudi Pro League se ha robado la atención del mundo con la llegada de grandes nombres como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en los últimos años.

Australia vs Selección de Indonesia jornada 7 Grupo C Clasificación Mundial 2026

Duerden dijo que el plan era traer Mohamed Salah También tiene el potencial de fortalecer la imagen de la liga, considerando el estatus del jugador como un gran nombre en el mundo árabe. Sin embargo, cree que hay otros enfoques que no son menos eficaces para atraer la atención mundial.

Uno de ellos es reclutar jugadores. Selección Nacional de Indonesia. Según Duerden, este paso podría tener un gran impacto, especialmente en el ámbito de las redes sociales.

«Traer jugadores indonesios, por ejemplo, puede atraer millones de seguidores en las cuentas de las redes sociales», afirmó.

Esta afirmación no carece de fundamento. Varios ejemplos muestran que la presencia de jugadores indonesios suele ir acompañada de un aumento significativo del número de seguidores del club en las plataformas digitales.

Cuando Asnawi Mangkualam Se unió al club surcoreano Ansan Greeners en 2021, la popularidad del club se disparó considerablemente. Ansan Greeners, que anteriormente sólo tenía unos pocos miles de seguidores, se convirtió en el club más popular de la K-League 2 después de que el número de seguidores aumentara a más de 22 mil.

Un fenómeno similar se observa también cuando Jay Idzes unirse Sassuolo en el mercado de fichajes de este verano. El club italiano registró un importante aumento en el número de seguidores en poco tiempo.

Jay Idzes llega oficialmente al Sassuolo

Sassuolo, que anteriormente tenía alrededor de 300 mil seguidores, saltó a 400 mil en menos de 48 horas después de que Jay Idzes se uniera oficialmente. Ahora, el club apodado I Neroverdi tiene alrededor de 505 mil seguidores.