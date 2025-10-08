Los medios británicos dudan de que se considere que Arabia Saudita e Indonesia tienen una manera de volver a ganar

Jacarta – Duelo Selección Nacional de Indonesia oponerse a Arabia Saudita en la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 La zona asiática está en el punto de mira de los medios internacionales. Uno de ellos son los medios de Inglaterra, Topo deportivoquien admitió que tuvo dificultades para predecir quién ganaría en este partido candente.

Sports Mole cree que Arabia Saudita tiene una experiencia superior, pero Indonesia ahora sabe cómo vencer a The Green Falcons después de dos resultados positivos en el último encuentro.

Este partido se llevará a cabo en King Abdullah Sports City, Jeddah, el miércoles hora local o el jueves 9 de octubre de 2025 a las 00.15 WIB. Este partido abrió la cuarta ronda del Grupo B, donde a Indonesia se unieron Arabia Saudita e Irak.

Anteriormente, Indonesia se había enfrentado dos veces a Arabia Saudita en la tercera ronda. En el primer encuentro en Jeddah, el equipo de Garuda empató a los locales con un marcador de 1-1. El gol de Sandy Walsh dio a Indonesia la ventaja antes de que Musab Al Juwayr empatara al final de la primera mitad.

Luego, en el segundo encuentro en Yakarta, Marselino Ferdinan tuvo una actuación extraordinaria al anotar dos goles y llevar a Indonesia a la victoria por 2-0. Esta victoria fue la primera en la historia del encuentro de Indonesia contra Arabia Saudita, además de revertir la imagen de Garuda como un equipo oscuro que ahora comienza a ser tenido en cuenta en Asia.

«Indonesia ya sabe cómo vencer a Arabia Saudita basándose en los resultados de los dos últimos encuentros», escribió Sports Mole en su análisis.

Sin embargo, los medios británicos también destacaron que la experiencia de Arabia Saudita, que ha aparecido en seis ocasiones copa del mundo podría ser un diferenciador.

En sus predicciones, Sports Mole proyecta que el partido será reñido y lleno de presión. Aunque consideraron que los dos equipos tenían casi las mismas posibilidades, finalmente favorecieron ligeramente a Arabia Saudita con un estrecho marcador de 1-2.

«Indonesia 1-2 Arabia Saudita», escribió Sports Mole Predictions

Los medios también agregaron que la experiencia de participar en grandes torneos y la profundidad del equipo significan que Arabia Saudita sigue siendo más fuerte en el papel. Sin embargo, creen que Indonesia tiene potencial para crear otra sorpresa si es capaz de mantener la regularidad como en el anterior partido en casa.