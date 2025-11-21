Los Medias Rojas toman la decisión final sobre el contrato del lanzador All-Star

El Medias Rojas Tuvo una semana ocupada, realizó cuatro transacciones el martes y envió algunos nombres destacados. El viernes, el equipo tuvo que tomar decisiones sobre un puñado de jugadores que podrían haber sido eliminados de la plantilla, pero en cambio, Boston mantuvo a todos en su lugar.

Esto se debe a que el viernes era la fecha límite para no presentar licitaciones, momento en el cual los Medias Rojas podrían haber decidido despedir a los jugadores que no querían mantener por más tiempo. En cambio, Boston ofrecerá contratos a los 26 jugadores que eran elegibles, lo que significa que no se realizarán más movimientos, al menos no es probable hasta dentro de un par de semanas.

La gran decisión que enfrentaron los Medias Rojas al llegar la fecha límite fue Tanner Houckquien se sometió a una cirugía Tommy John y se perderá todo el 2026. Los Medias Rojas podrían haberlo dejado libre y dejarlo convertirse en agente libre, maniobras que hemos visto en otras organizaciones. Pero los Medias Rojas mantendrán a Houck en el redil mientras se rehabilita y esperan que pueda regresar al montículo en 2027.

Los Medias Rojas obtuvieron un año de Estrellas de la mano de Tanner Houck

Houck fue, por supuesto, un All-Star en 2024, cuando tuvo marca de 8-6 con efectividad de 2.54 en 19 aperturas antes del receso. Tuvo problemas en la segunda mitad de 2024, y las cosas se dispararon en 2025, cuando Houck tuvo marca de 0-3 con efectividad de 8.04 en nueve aperturas antes de que los Medias Rojas lo cerraran esta primavera. Sin embargo, múltiples esfuerzos de rehabilitación finalmente llevaron a la cirugía del codo.

«Había diferentes opiniones y diferentes opciones, pero esa fue la última y Tanner decidió elegir esa», explicó el manager Alex Cora.

Cora agregó: «Año difícil para él, año difícil para nosotros. Pero acabará con la rehabilitación, hará su trabajo y, cuando regrese, estará bien».

El salario de arbitraje proyectado por Houck para 2025, según los rumores comerciales de la MLBes de 3,95 millones de dólares.

Dos lanzadores jóvenes de los Medias Rojas se perdieron la mayor parte de 2025

Los Medias Rojas lograron prosperar, desde la perspectiva del pitcheo, en 2025, con la incorporación de Ganchillo Garrett en lo más alto de la rotación, así como las sólidas actuaciones de Brayan Bello y lucas giolito tras él.

Es fácil olvidar que, durante 2024, el equipo alivió en gran medida la gran temporada de Houck, así como el gran año de Cortes Crawfordquien tuvo marca de 9-16 pero tuvo una respetable efectividad de 4.36 en 33 aperturas. Crawford tenía marca de 6-7 con efectividad de 3.00 antes del receso del Juego de Estrellas y, al igual que Houck, no fue un factor en 2025.

Crawford tuvo una lesión en la rodilla en 2024 y se estaba rehabilitando en 2025 antes de lesionarse la muñeca en un accidente doméstico y requirió cirugía. Se espera que Crawford regrese y compita por un lugar en la rotación en 2026.