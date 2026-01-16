Los Medias Rojas roban un derecho de 6 pies 6 pulgadas del grupo de lanzadores de élite de los Astros

Cuando se trata de agregar lanzadores al Medias Rojas de Boston organización, el director de béisbol Craig Breslow tiene un tipo. Ese hecho solo quedó más claro esta semana cuando, no una sino dos veces, el club contrató a un lanzador agente libre que mide al menos 6 pies 6 pulgadas. Después de adquirir al veterano jugador de ligas menores Tayron Guerrero, de 6 pies 8 pulgadas y 225 libras, cuyo fichaje fue revelado públicamente el pasado sábadoBreslow volvió a golpear con un derechazo de 6 pies 6 pulgadas y 230 libras.

Pero este lanzador llega a Boston después de un año en uno de los sistemas de desarrollo de lanzadores más respetados del juego, el oleoducto dirigido por los Astros de Houston.

Patrick Halligan, un Reales de Kansas City en la ronda 13 selección del draft de 2021, firmado con Boston el lunes, según el libro de transacciones oficial de los Medias Rojas, aunque la adquisición no parece haber sido publicada allí hasta el jueves.

Halligan se une al cuerpo de lanzadores de los Medias Rojas de tamaño XXL

Halligan y Guerrero son sólo el último par de lanzadores de gran cuerpo adquiridos por los Medias Rojas bajo la dirección de Breslow.

“El zurdo recién adquirido Jake Bennett (6 pies 6 pulgadas), quien vino de Washington en el canje de Luis Perales, la selección de la Regla 5 Ryan Watson (6 pies 5 pulgadas) y el zurdo Tyler Samaniego (6 pies 4 pulgadas), adquirido en el acuerdo de Johan Oviedo, son ejemplos recientes de cómo Boston prioriza el tamaño y la fisicalidad en el montículo”. escribió el analista Chris Henrique de Más allá del monstruo.

Poco después de tomar las riendas en Boston a finales de 2023, Breslow firmó 6 pies 6 pulgadas y 245 libras El derecho Lucas Giolito. Luego, en diciembre de 2024, en un acuerdo que cambió la trayectoria de la franquicia de Boston, Breslow cambió por 6 pies 6 pulgadas, 245 libras el zurdo Garrett Crochet.

Luego, en la segunda ronda del draft de 2024, Breslow y los Medias Rojas seleccionaron Zurdo de 6 pies 6 pulgadas y 250 libras Payton Tolle, quien progresó tan rápido que hizo su debut en las Grandes Ligas en agosto de 2025 y en 2025 firmó como agente libre. cerrador Aroldis Chapmanquien puede verse como relativamente pequeño con 6 pies 4 pulgadas y 235 libras.

Halligan cuenta con un tono de dedo partido de nivel élite

Los Medias Rojas firmaron a Halligan viniendo de una temporada de 20 juegos con Indios de Mayagüez de la Liga Invernal Puertorriqueña, donde logró una impresionante efectividad de 2.82 en 22 1/3 entradas, ponchando a 30 y dando solo seis boletos, dos de ellos intencionales.

En 146 juegos de ligas menores nacionales y 265 1/3 entradas, Halligan tiene una efectividad respetable, si no extraordinaria, de 4.34 con 282 ponches y 104 bases por bolas inquietantes. Los Reales liberaron a Halligan en marzo de 2023, y rápidamente fue recogido por la Bravos de Atlanta. Para 2024, el jugador que ahora tiene 26 años ascendió al puesto 35 en el ranking de prospectos de los Bravos. según lo calculado por FanGraphs.

Pero los Bravos en abril de 2025 envió a Halligan a los Astros como jugador que sería nombrado más tarde en un intercambio por Rafael Montero.

El astros – cuya cartera de lanzadores ha producido estrellas de las Grandes Ligas como Framber Valdez, Hunter Brown, Lance McCullers Jr., Dallas Keuchel, José Urquidy y muchos otros – aparentemente vio algo en Halligan.

Lo que vieron probablemente fue su tono con el dedo partido, que FanGraphs calificaciones de 70 en la escala de exploración de 20 a 80.

Los Medias Rojas podrían convertir a Halligan en un proyecto

El splitter del nuevo derecho de los Medias Rojas es «prácticamente la única arma notable en el arsenal de Halligan en este momento», según Ty Anderson del 98.5 de Boston The Sports Hub. «Sin embargo, ese es el tipo de cosas que a los Medias Rojas casi les gusta escuchar, con Breslow y los Medias Rojas aparentemente siempre ansiosos por conseguir un lanzador imperfecto en su proverbial laboratorio de lanzamiento para realizar ajustes».

Pero hay algunas notas de advertencia que acompañan a la firma de Halligan por parte de los Medias Rojas. Según se informa, su contrato de agente libre de ligas menores no incluía una invitación a los entrenamientos de primavera de las ligas mayores, como suelen hacer esos contratos. Al menos para comenzar la temporada, el nativo de Viena, Virginia, se unirá al cuerpo de bullpen en Triple-A Worcester.

Si los Medias Rojas ven lo suficiente en el desarrollo de Halligan como para convocarlo para su debut en las Grandes Ligas en cualquier momento de 2026, tendrán que despejar un lugar en la plantilla de 40 hombres del equipo para incluirlo.