El Medias Rojas de Boston Están entrando en la temporada baja con un objetivo principal, como afirmó el equipo en octubre. Boston fichó al tercera base Alex Bregman el invierno pasado, y prosperó en el campo y en el vestuario con el equipo, dejando en claro su deseo de regresar incluso cuando optó por salirse del resto de su contrato para llegar a la agencia libre. Ahora, todas las partes quieren ver que Bregman regrese, pero si los Medias Rojas pagarán el costo necesario para retenerlo es una pregunta abierta.

A los 31 años, los Medias Rojas podrían desconfiar de comprometerse por seis años con Bregman, que es lo que se necesita para mantenerlo presente. Otros pretendientes, de los Cachorros y tigres hasta los Yankees y los Dodgers, es posible que no tengan tales reservas, y si ese es el caso, es probable que Bregman se haya ido.

Entonces la pregunta para Boston es: ¿quién lo reemplaza en la tercera base? Y la respuesta rápida y sucia del La perspectiva del Boston Herald es quesi los Medias Rojas van a la agencia libre para llenar el vacío, el toletero Eugenio Suárez sería el hombre.

A los Medias Rojas les vendría bien un toletero como Eugenio Suárez

Suárez es un pobre antesalista que puede batear muchísimo, que, por supuesto, es la situación en la que se encontraban los Medias Rojas en esta época el año pasado, una situación que llevó al eventual canje de Rafael Devers a los Medias Rojas. Gigantes. Pero Suárez sería más barato (Spotrac lo proyecta en dos años, 30 millones de dólarespero The Athletic le tiene más corpulento contrato de tres años y 69 millones de dólares) que Devers y requieren menos compromiso. Además de eso, hay muy pocas opciones más.

Como escribe el escritor del Herald, Mac Cerullo, «El único otro tercera base que cambiaría significativamente la aguja es Eugenio Suárez. El jugador de 34 años conectó 49 jonrones con 118 carreras impulsadas y un OPS de .824 la temporada pasada, por lo que ayudaría a traer algo de poder derecho muy necesario a la alineación, pero también representaría una degradación significativa a la defensiva tanto de Bregman como de Mayer».

¿Podrán los Medias Rojas contar con Marcelo Mayer?

Mayer, por supuesto, es marcelo mayerel prospecto de los Medias Rojas que tuvo una buena actuación en la tercera base el verano pasado mientras Bregman estuvo fuera antes de sufrir una lesión en la muñeca que puso fin a su temporada. Mayer bien podría ser capaz de hacerse cargo del trabajo, pero pasar de Devers a Bregman y luego a Mayer representaría una caída ofensiva preocupante.

Mayer bateó sólo .228 en 44 juegos de Grandes Ligas el año pasado, pero bateó .273 con un OPS de .826 en su carrera de ligas menores y, eventualmente, debería ser un bateador con poder de dobles que pueda conectar entre 15 y 20 jonrones.

A medida que el equipo intenta avanzar en la contienda, el objetivo es conseguir más poder de jonrones, y Suárez lo tiene.

Ningún Eugenio Suárez podría significar tiempo de cambio

Cerullo también señaló, sin embargo, que un canje por un tercera base podría tener más sentido, aunque no hay ningún candidato obvio para ocupar el lugar de Bregman y agregar poder a la alineación. El objetivo comercial del que se rumorea desde hace mucho tiempo, Nolan Arrenado, está en la lista de posibilidades, pero si bien es un gran defensor en la posición, bateó .237 con 12 jonrones el año pasado.

Cerullo también menciona a Josh Jung, Alec Bohm y Brendan Donovan como candidatos comerciales, aunque con los Medias Rojas enfocados en adquirir un lanzador a través del intercambio, enviar prospectos para traer de regreso a jugadores de posición es probablemente una exageración.