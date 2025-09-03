Los Medias Rojas hacen con respecto al anuncio de lesiones de Roman Anthony

No es coincidencia que el cambio de la vuelta para el Medias Rojas Esta temporada llegó justo alrededor del tiempo en el jardinero de novato Antonio romano–El prospecto principal en MLB en los últimos dos años, llegó a Boston. Los Medias Rojas fueron 32-36 después de que Anthony debutó a principios de junio, pero desde entonces, han sido uno de los mejores equipos en el béisbol, con 46-26.

Ha habido otras razones, por supuesto. El lanzamiento de los números 2 y 3 titulares Brayan Bello y Lucas Giolito han sido factores, así como el rendimiento de cierre de Aroldis Chapman esta temporada. Cotizar Rafael Devers La química mejorada del equipo, recuperar a Alex Bregman de una lesión ha sido grande y el regreso de la historia del campocorto Trevor ha sido uno de los cuentos más subestimados de esta temporada en cualquier lugar del juego.

Pero Anthony ha sido la luz brillante, el novato que bateó .291 con un OPS de .861 en sus primeros 70 juegos como un gran ligero, a pesar de una caída inicial cuando llegó de Worcester.

Ahora, uno de los peores fragmentos de noticias que podría alcanzar la nación de los Medias Rojas antes de la carrera del tramo de 2025 ha disminuido: Anthony está herido.

Roman Anthony lesionó su oblicuo

Parecía que Anthony sacó un músculo en su espalda durante un ponche en la parte inferior de la cuarta entrada en la victoria por 11-7 de Boston sobre los Guardianes el martes. Se agarró la espalda durante el turno al bate después de un swing chiseado, y lo agarró nuevamente después del lanzamiento final del turno al bate. Anthony fue directamente al vestuario después de que sucedió.

El gerente de los Medias Rojas, Alex Cora, habló sobre la lesión después del juego.

«Mañana, la tensión oblicua, tendrá una resonancia magnética». Cora dijo. «Así que sabremos más durante el día».

Cuando se le preguntó cómo se sentía Anthony, Cora dijo: «Dolor. Está dolorido».

¿Cuánto tiempo se perderá Roman Anthony?

Según un Publicación del doctor de medicina deportiva Jesse Morse:

«El mejor de los casos, este es un ajuste leve y no una verdadera cepa de grado 1. Los músculos oblicuos se usan para torcer, y son la contra-fuerza para la rotación. Por lo general, el lado más débil lo opuesto al lado fuerte (en este caso su derecho) están lesionados. Dado que este era su lado de poder, esperemos que esto sea solo un toque y no una verdadera tensión.

«Si de hecho los defiende, entonces estas tardan 2-3 semanas en regresar. Si simplemente los modificó y el tejido no se tensa (en ultrasonido o resonancia magnética), entonces probablemente obtenga un un par de días libres.«

Los Medias Rojas extrañarán a su Novato Star

Anthony no estaba muy feliz de tener que lidiar con una lesión en este momento en su mágica temporada de novato. Dijo que es más doloroso que la lesión en la espalda que trató a principios de esta temporada, y agregó que era una lesión completamente nueva.

«Sentí hoy en el swing a cuadros en el campo antes de girar y perdí por un ponche, así que, sí, bastante repentino», dijo Anthony.

Anthony dijo que nunca antes había tenido un problema oblicuo, y que no está seguro de cuál es su nivel de preocupación en la lesión: se hizo eco de Cora al decir que tendría que esperar hasta después de la resonancia magnética. Pero él dijo«Cada vez que no estoy afuera, estoy bastante enojado. Apesta».