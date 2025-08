Los Medias Rojas atacan hasta la fecha límite, podría golpear el oro en la agencia libre

Framber Valdez se había ido Casi tres meses sin parpadear.

No hay entradas de tres carreras. Sin momentos de desentrañar. Solo una clínica de bola de tierra tras otra, el tipo de carrera que consolida el valor de un lanzador justo antes de que un año de contrato llegue a toda velocidad.

Luego vinieron los Medias Rojas de Boston.

El domingo, en su primera aparición contra Boston esta temporada, Valdez finalmente se rompió. Un colapso de seis carreras en la cuarta entrada, resaltada por un balk, un error en un toque y algunos lanzamientos salvajes, terminó su racha de 11 aperturas consecutivas sin permitir tres carreras ganadas en una sola entrada.

Fue Boston, de todos los equipos, lo que lo rompió. Y tal vez en unos pocos meses, será Boston el que escribe su próximo cheque.

El analista de MLB predice que Boston firmará a Framber Valdez en la agencia libre

Según lo sugerido por Kerry Miller de Bleacher ReportLos Medias Rojas son una predicción audaz para firmar Valdez este invierno. El tono? Un acuerdo de cinco años y $ 160 millones que le daría a Boston el co-pues por el que no comerció en la fecha límite, estimulando a una información privilegiada de MLB Explica la oficina principal del equipo por su «fracaso épico».

Porque el secreto mal guardado es que los Medias Rojas se afirman a pesar de su rotación. Y en la fecha límite de intercambio de 2025, cuando los jugadores volaban fuera del tablero, Boston Vio cómo se desarrollaron el mercado Como un espectador en un tren en movimiento.

No Cese Dylan. No Zac Gallen. No Mitch Keller. Ni siquiera una pieza de profundidad de tipo Mike Siroka. Mientras que otros clubes se abastecieron para el tramo, los Sox … se pusieron de pie.

Para una rotación que clasifica cerca del medio de la liga en ERA (3.93) y ponches (559), y tiene se inclinó demasiado En Tanner Houck y Richard Fitts, ese tipo de pasividad era desconcertante. El director de béisbol Craig Breslow hizo afirmaciones acerca de ser «incómodamente agresivo» sobre los jugadores que Boston estaría dispuesto a incluir en un acuerdo.

«No fue por falta de esfuerzo», dijo Breslow.

Pero una A para el esfuerzo significa muy poco cuando ese esfuerzo no produjo resultados, dejando a los Medias Rojas como un equipo incompleto que queda con la esperanza de que sus murciélagos y bullpen puedan llevar el peso.

Poner a Framber Valdez junto a Garret Crochet le daría a Boston un dúo de élite

Lo que nos lleva de vuelta a Valdez. Porque si los Medias Rojas no estuvieran dispuestas a pagar el precio de la perspectiva para obtener ayuda de rotación en la fecha límite, pueden verse obligados a pagar en dólares en invierno.

Valdez, un zurdo de 31 años con pedigrí de playoffs y una de las mejores tarifas de la bola de tierra de la liga, llegará a la agencia libre como uno de los principales titulares del mercado. Los astros, Según Sports IllustratedPuede que ya esté preparándose para dejarlo caminar.

Hasta el 5 de agosto, Valdez posee una efectividad de 2.83 en 22 aperturas, con un látigo de menos de 1.12 y 140 entradas registradas, todo mientras mantiene su tasa de caminata baja y su suave tasa de contacto de élite. Su cuerpo de trabajo es el de una entrada de primera línea, que combinada con Garret Crochet le daría a los Medias Rojas un dúo inicial para competir con cualquiera.

Y después de obtener una mirada de cerca a Valdez, y finalmente entregarle una pérdida, no es difícil imaginar que Boston lo convierta en un objetivo en lugar de un oponente. Especialmente después de que la oficina principal no pudo actuar cuando más importaba.

Porque en una fecha límite comercial definida por el silencio en Boston, un futuro titular podría voltear el guión.