Los Medias Blancas se mueven de cuatro entrenadores en una importante sacudida del personal

El Medias blancas de Chicago He perdido poco tiempo a partir de su reinicio de temporada baja. Según un informe reciente, el club no renovará los contratos de cuatro entrenadores clave del personal de 2025: el entrenador de pitcheo Ethan Katz, el entrenador de bateo Marcus Thames, el entrenador de primera base/jardín Jason Bourgeois, y el entrenador atrapante Drew Butera. El gerente general Chris Getz dijo que la medida fue difícil pero necesarioCon el objetivo de proporcionar «la mejor visión, ideas y recursos» a los jugadores en el futuro.

Este SHACHUP SUBSRESSE Qué tan serio es Chicago sobre reescribir su narrativa. Durante la temporada 2025, el Medias Blancas estaban en pleno modo de reconstrucción: rastreo de correos, promociones de prospectos y experimentación. Pero ahora, la oficina principal está señalando que el desarrollo de los jugadores debe estar anclado por un núcleo de entrenamiento renovado. Con cuatro entrenadores principales desaparecidos, el La pizarra en blanco es sustancial.

«Si bien apreciamos mucho todo ese Ethan, Marcus, Jason y Drew han hecho por esta organización, Will y yo hemos acordado la decisión muy difícil de hacer varios cambios en nuestro cuerpo técnico en 2026», dijo Getz.

«Nuestro respeto por estos entrenadores como personas y como profesionales tomó estas decisiones difíciles, y les agradecemos por sus muchas contribuciones. Nuestro compromiso sigue siendo la mejor visión, ideas y recursos posibles a nuestros jugadores para apoyar su continuo crecimiento y desarrollo».

Los entrenadores que salen: experiencia, cambio y contexto

Katz, el más antiguo entre los que se salen, ha servido como entrenador de lanzamiento de los Medias Blancas desde 2021. Su mandato abarcó múltiples épocas organizativas, con resultados mixtos en medio de la rotación de la lista y el movimiento juvenil. Thames, Bourgeois y Butera se unieron cada uno más recientemente (alrededor de 2024) y fueron retenidos en la temporada 2025 antes de que finalmente lo dejaran ir.

Los Medias Blancas de Chicago anunciaron que el equipo no renovará los contratos de los entrenadores Ethan Katz, Marcus Thames, Jason Bourgeois y Drew Butera, mientras que a Grady Sizemore se le ofrecerá un papel dentro de la organización para 2026. – Chicago White Sox (@Whitesox) 29 de septiembre de 2025

Estos Los cambios son más profundos que solo la actualización cosmética. Desde el montículo hasta el plato, desde los entrenadores base hasta la instrucción de captura, Chicago está limpiando el espacio para nuevas voces. Las salidas no son rechazos al por mayor del trabajo pasado, el Medias Blancas Las declaraciones públicas expresaron respeto, gratitud y la dificultad de decidir. Pero no se equivoque: el movimiento es intencional y direccional.

Lo que representaban estos entrenadores

Katz Supervisó el desarrollo de armas jóvenes en un equipo de lanzadores turbulentos. Su partida sugiere que la organización quiere una voz de desarrollo diferente, o un reinicio de filosofía.

Támesis Manejó la instrucción de bateo, y su salida podría reflejar la insatisfacción con la ejecución ofensiva o un deseo de una alineación organizacional diferente.

Burgués Lideró el entrenamiento de primera base/jardín, un papel vinculado a Baserunning, Defense y Alineación de Field.

ButeraEl entrenador de captura, supervisó una posición sensible y fundamental donde el marco de lanzamiento, el juego de juegos y la defensa son críticos.

Estos no eran roles marginales, eran componentes centrales de cómo el equipo juega día a día. Reemplazarlos no se trata solo de a quién traes; Se trata de la cultura que intentas construir.

«Las decisiones sobre el cuerpo técnico son increíblemente difíciles porque son amigos y compañeros de equipo que han pasado por todos los momentos y pruebas junto a usted», dijo el gerente Venable. «No puedo agradecer a cada uno de ellos lo suficiente por el trabajo duro y la profesionalidad que trajeron al estadio diariamente. En última instancia, tenemos objetivos y objetivos a corto y largo plazo para esta organización y este equipo.

Lo que los Sox tienen bajo la manga

Aunque el Medias Blancas Declinado a renovar esos contratos, también revelaron una retención de nota: Grady Sizemore se le ofrecerá un papel dentro de la organización para 2026. Sizemore sirvió como coordinador ofensivo del equipo en 2025 y fue gerente interino tarde En la temporada después Pedro Grifol fue despedido. Eso sugiere que Chicago no está borrando por completo la continuidad interna: quieren hilos de memoria institucional, incluso cuando traen sangre fresca.

El resto del grupo de entrenadores de 2025, el entrenador de Bench, Walker McKinven, el entrenador de tercera base/infield, Justin Jirschele, el entrenador asistente de lanzadores Matt Wise y el entrenador asistente de bateo Joel McKeithan, aluminio por ahora. Esa combinación de retención y cambio puede ayudar a suavizar la transición.

«Nuestra responsabilidad es poner a nuestros jugadores en la mejor posición para crecer y tener éxito, y eso significa siempre considerar cómo nuestro personal puede apoyar mejor el crecimiento y el éxito de nuestros jugadores», dijo Venable. «Estas opciones nunca son fáciles, pero provienen de un profundo compromiso de dar a nuestros jugadores la mejor oportunidad de alcanzar nuestro potencial juntos».

Ahora la responsabilidad se mueve a Getz y Venable. Deben llenar estas máquinas tragamonedas abiertas rápidamente, encontrar entrenadores cuyas filosofías se alinean con la identidad en evolución del equipo e inculcan la cohesión. La organización indicó que estas decisiones comenzarán de inmediato.