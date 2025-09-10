Los mecanismos de resolución de disputas ayudan a construir puentes







La Asociación de Automóviles de la India Occidental (WIAA), que representa a los propietarios de cuatro ruedas y de dos ruedas, ha solicitado formalmente a la Policía de Tráfico de Maharashtra y al Departamento de Transporte del Estado para organizar un Lok Adalat en Mumbai. Esto con al menos un aviso de anticipación de un mes a los propietarios de vehículos y la asociación. Esta iniciativa, dijo la WIAA, permitirá la liquidación de multas pendientes de manera justa y transparente, según un informe en este documento.

El cuerpo automovilístico dijo que están dispuestos a organizar el Adalat en un lugar adecuado. Esta oferta se provocó después de que la WIAA señaló que estaban recibiendo llamadas de su base de 80,000 miembros en Mumbai, propietarios de automóviles que sintieron que habían sido injustamente multados con la violación de tráfico de RCD Challans. El Adalat, según la WIAA, construirá un puente entre las autoridades y las personas. Actualmente, estos últimos se sienten injustamente atacados y están mirando a estos challans sospechosamente con un ojo ictericia, ya que algunos de ellos creen que han sido señalados, ya que, correctamente o incorrectamente, los policías tienen una cierta ‘figura objetivo’ que deben alcanzar cuando se trata de multas.

Hay uno Lok adalat Para las multas de tráfico programadas para el 13 de septiembre, se escucha, pero esto no tiene nada que ver con el WIAA. Los Adalats Lok, que son esencialmente un mecanismo alternativo de resolución de disputas para corregir las quejas fuera del sistema judicial convencional, ayudará a construir puentes y dar a los ciudadanos una ‘voz’. Es tan importante que nuestras autoridades y personas trabajen en una atmósfera de confianza, cooperación y respeto mutuo, ya que esa es una parte vital de la disciplina de la carretera. Si estos adalats pueden ir de alguna manera para resolver estas disputas, deben verse como una parte importante del ecosistema de regulación de tráfico. Deje que las personas y las autoridades gobernantes se alejen de amargura y una sensación de injusticia a través de esta vía.





Fuente